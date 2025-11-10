12日若放颱風假 財金公司：普發1萬入帳時間不變

財金公司董事長林國良（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕颱風鳳凰逼近，立委關切若12日放颱風假，普發1萬能否順利入帳？財金資訊公司董事長林國良表示，如果12日放颱風假，普發現金入帳時間不變，還是11日下午6點後陸續入帳，只是銀行記帳日期是13日，原則上12日可以領得到，但有些小型金融機構批次作業可能延後。合作金庫銀行也表示，10日前完成登記及直接入帳的民眾，12日上午10點以前就會看到帳戶有款項入帳。

立法院財政委員會上午前往合庫銀視察普發現金辦理情況，民進黨立委李坤城詢問，首批登記入帳及直接入帳預計12日入帳，但現在有颱風要登陸，如果12日放颱風假，會不會影響入帳作業？

對此，林國良說明，如果放颱風假，金融機構跟著放假，但入帳時間不變，11日下午6點後陸續入帳，只是帳戶表達是13日；不過，有的銀行作業可能晚一點，因涉及銀行的批次作業，有的銀行批次作業可能延後，但12日原則上領得到。合庫銀也表示，首批入帳的民眾，12日上午10點之前就會看到帳戶有款項。

普發現金官網（https://10000.gov.tw）11月5日至9日開放為期5天預登記普發現金首日登記123萬筆，今日起全面開放登記、無須分流，截至上午11點止，已有497萬人完成登記。財政部指出，11月10日以前完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日晚間6點起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，且將視情況登記入帳由2個營業日入帳逐步提升至即時入帳。

