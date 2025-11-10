白宮經濟顧問警告：政府停擺若持續 美國Q4經濟恐陷負成長

白宮經濟顧問哈塞特警告，聯邦政府停擺若持續下去，今年Q4美國經濟恐出現負成長。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在週日（9日）撥出的採訪中表示，如果聯邦政府停擺持續下去，今年第4季美國經濟恐出現負成長。

美國今年聯邦政府停擺已超越歷史紀錄，成為史上持續時間最長的一次，哈塞特表示，高盛（Goldman Sachs）預估目前GDP已經下降了約1.5％，如果這種情況再持續幾週，下降的數字還會再繼續擴大，因為航空運輸將受到嚴重影響，尤其是在假期期間。

哈塞特接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國（Face the Nation）」節目訪問時指出，感恩節假期前夕，空中交通管制人員短缺將導致旅行嚴重延誤。感恩節是一年之中經濟最熱絡的時期之一，黑色星期五（Black Friday）也在這段期間，如果人們在這個時候不出行，那麼美國在Q4真的很有可能出現負成長。

這次政府停擺已持續長達40天，導致數十萬聯邦僱員失去收入來源，部份公共服務中斷，並影響全每4000萬民眾的食品券發放，同時有數千航班被取消。

不過，外媒最新報導指出，參議院的談判似乎出現重大突破，知情人士透露，目前有數名民主黨籍參議院釋出善意，準備投票支持臨時撥款法案，有望結束政府停擺危機，但協議仍有些癥結點待解決。

