中國電動車下殺到21萬元！京東新開戰 比亞迪護城河恐漏水

〔財經頻道／綜合報導〕中國電商龍頭京東跨界進軍電動車市場，其首款車型僅不到5萬元人民幣（同下）（約新台幣21.7萬元）震撼上市。市場認為，這象徵中國平價新能源車時代正式啟動，對比亞迪將是強力挑戰，而中國車企的利潤與定位恐將被全面重寫。

據報導，京東（9日）晚在官方網站公布，與廣汽集團及寧德時代聯手打造「國民好車」埃安 UT super，該款純電小型車租電購車價限時為4.99萬元，符合條件的京東會員累計補貼後最低可至4.54萬元（約新台幣19.7萬元）。倘若整車購買價為8.99萬元（約新台幣39.1萬元）起，實際到手價約8.59萬元（約新台幣37.4萬元），遠低於市場此前預期的10萬元（約新台幣43.5萬元）門檻。

據報導，UT super背後有3大廠共同合作；其中，京東負責用戶洞察與銷售服務，廣汽提供整車製造經驗，寧德時代貢獻電池技術與換電生態。

在規格方面，UT super 搭載寧德時代巧克力換電技術，支援99秒極速換電，實現「一週一充」，CLTC 續航達 500 公里；車身軸距 2750 mm，提供寬敞空間，並搭配華為的智能駕乘功能。 此外，消費者另有「180 天價保」承諾，倘若這段期間車款若降價，即可獲10倍差額賠付，租電用戶3年內買斷電池可抵扣已付租金。

中國業內認為，以往為電動車充電，少則幾十分鐘、多則數小時，現在僅需99秒就能完成電池更換，與傳統充電模式相比，效率提升超過10 倍，而京東所採取的這些搶市措施，可有效打消用戶顧慮。

分析師指出，從產業意義來看，UT super 不僅是一款車型，從用戶洞察、研發製造到交付補能、售後，形成閉環，也標誌了京東、廣汽、寧德時代對中國新能源汽車供應鏈的重構。

