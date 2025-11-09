AI資料中心熱潮席捲全球 美媒：3大受益公司各擁一片天

美國投資媒體《Motley Fool》發文分析，隨著對電力和資料中心基礎設施的需求不斷增加，看好輝達、台積電和ASML等3家公司。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕人工智慧（AI）的爆炸性發展正對國家電網產生連鎖反應，為了運行大量AI平台，對資料中心的需求正在快速成長，而且這種成長速度很可能會加快。美國投資媒體《Motley Fool》發文分析，隨著對電力和資料中心基礎設施的需求不斷增加，看好輝達、台積電和ASML（艾司摩爾）3家公司，因為它們各在AI晶片、晶圓代工和微影技術擁有強大的市場地位，任何競爭對手都很難複製，沒有這3家公司，AI時代就無法到來。

輝達是圖形處理器（GPU）領域無可爭議的領導者，並將成為資料中心建置的最大受益者。輝達的GPU是業界最搶手的產品，推動該公司過去3年來的快速成長。在此期間，輝達股價上漲了1440%，公司市值也達到了5兆美元（新台幣155.2兆元）。

請繼續往下閱讀...

輝達的大部分利潤來自資料中心銷售，在其2026會計年度第2季，資料中心收入為411億美元（新台幣1.28兆元），佔總收入467億美元（新台幣1.45兆元）的近三分之一，而且這個數字仍在快速成長，比去年同期成長了56%。

輝達在高階資料中心GPU的市占率約92%，但該公司並未就此止步。執行長黃仁勳在今年10月於華府舉行的GTC大會上宣布，輝達正與十幾家量子運算公司合作，共同打造加速量子電腦，這是下一代運算技術，未來必將取代傳統電腦。

輝達憑藉設計更先進的GPU賺得盆滿缽滿，而台積電則透過製造這些GPU獲得巨額利潤。台積電是全球領先的GPU製造商，其客戶包括輝達、蘋果、博通、高通和超微半導體（AMD）等眾多知名企業。

《Motley Fool》的研究表明，高效能運算在台積電的業務中越來越重要，其總收入占比從3年前的 39% 上升到 57%。

儘管台積電總部位於台灣，但其每季營收的76%來自北美客戶。隨著企業面臨關稅和貿易方面的挑戰，這點變得愈發重要——台積電在亞利桑那州投資1650億美元（新台幣5.12兆元）興建一系列晶圓廠，可以有效緩解其中許多問題。

ASML在半導體和資料中心領域擁有獨特的地位，該公是全球唯一掌握極紫外光（EUV）微影技術的公司，可用於製造晶片所需的小型元件和電路。台積電、三星電子和英特爾等晶圓代工廠都採用了ASML的EUV技術。

ASML近日宣布，第三季售出66台新型微影機，淨銷售額為75億歐元（新台幣2693.3億元），與去年同期持平。ASML還發布了全年業績預期，預計全年淨銷售額將比去年同期成長約15%。ASML股票交易價格接近歷史高位，今至今已上漲53%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法