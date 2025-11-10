普發1萬登記入帳 今起全面開放登記

普發1萬登記入帳，今天起全面開放登記。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕普發1萬「登記入帳」於11月5日起開放為期5天預登記，採身分證字號或居留證號尾數分流方式，累計5天已有逾450萬人登記。財政部表示，自今天（10日）起，普發現金登記入帳全面開放登記，不須按身分證或居留證號尾數分流；至於「ATM領現」或「郵局領現」，將分別於11月17日及24日開放領取。

普發現金官網（https://10000.gov.tw）11月5日至9日開放為期5天預登記，採身分證字號或居留證號尾數分流方式，10日以後則不限，全面開放登記。民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網的「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

財政部表示，民眾若對「登記入帳」方式有任何疑問，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱相關說明，或撥打免付費1988客服專線洽詢，服務時間為每日8時30分至18時30分。財政部指出，11月10日以前完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日晚間6點起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳。為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

另外，自11月13日起，民眾可至普發現金官網查詢登記結果，如果因為資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採「ATM領現」或「郵局領現」，將分別於11月17日及24日開放領取。

