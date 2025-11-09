在飛機上赤腳不穿鞋可以嗎？兩的地方是「禁區」

這可能會讓一些人感到驚訝，有些乘客赤腳走進洗手間，有時他們會用腳趾按觸點選機上娛樂節目。（取自網站影片）

〔財經頻道／綜合報導〕我們有時會在社群媒體上看到一些關於飛機上打赤腳的貼文。有些乘客赤腳走進洗手間，有時他們會用腳趾按觸點選機上娛樂節目，有時還會有人把不太好看的腳放在離其他乘客太近的地方。在飛機上赤腳可以嗎？有些航空公司確實有禁止，但多數航班是可以的。

實際上，很多航空公司都禁止乘客赤腳登機，這可能會讓一些人感到驚訝。例如：美國航空的運輸合約要求乘客「穿著得體」，並指出「不允許赤腳或穿著冒犯性服裝」。

達美航空的運輸合約規定，航空公司可以「在乘客赤腳的情況下」拒絕運輸。

美聯航的運輸合約規定，「赤腳、衣著不當或衣著猥褻」的乘客可能會被趕下飛機。

專家表示，儘管有這些規定，但許多乘客在飛機上還是會選擇光腳。如果你也是其中之一，飛機上有幾個地方被列入「禁區」，還是最好不要赤腳光顧。

第一的地方，請不要赤腳去廁所，因為廁所非常髒，而且地板上的液體通常不是水，或者就是尿漬或唾液。

第二的地方，請記住，飛機地毯也不是特別乾淨；試著想像赤腳走在骯髒的街道上，你就會收斂一點了。

最後一點，確保自己的腳沒有異味，這會令人反感；而保持你的腳在自己的個人空間內，不要侵犯他人的空間，這也是基本的禮貌。

