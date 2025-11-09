記憶體爆缺貨價格飆漲 日本電腦店對3款祭限購令

2025年第3季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8%。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕AI需求帶動記憶體供應鏈緊繃，市場爆發缺貨潮，DRAM與NAND Flash（快閃記憶體）報價狂漲，一些日本電腦商店為了防止消費者囤貨，對SSD（固態硬碟）、HDD（傳統硬碟）和RAM（隨機存取記憶體）祭出限購令。

《AKIBA PC Hotline》報導，由於庫存有限，秋葉原的一些日本電腦商店開始限制儲存設備和記憶體模組的銷售，以防止囤貨，其中一家限制每位顧客每次最多只能購買8件商品。另一家商店的限制更為嚴格，每位顧客最多只能購買2部 SSD/HDD 以及4條RAM條，不過購買全新電腦的顧客可以協商更高的限購數量。

報導說，這些店家實施限購，是因為收到的商品數量低於預期，庫存也告急。據悉，分銷商已暫停部分產品的出貨，目前不知何時才能恢復正常供應。

報導提及，過去幾週日本秋葉原的 RAM、HDD、SSD 供應大幅減少，尤其是 DDR5 記憶體，部分型號價格幾乎漲1倍，由於這些產品是組裝電腦必備，店內有多位顧客表示對今後的發展感到不安。

科技媒體《Tom's Hardware》認為，這種供不應求的局面意味著這些組件的價格預計將會飆升，而那些尋求高性能配件的電腦組裝用戶和發燒友，將受到缺貨和價格上漲的衝擊最大。

報導提及，這些記憶體和記憶體晶片的短缺是由於人工智慧GPU的巨大需求造成的，製造商們正在調整生產線，以滿足人工智慧基礎設施建設對SSD、DRAM和HDD的迫切需求。目前，記憶體價格已經上漲了100%，這意味著消費者將不得不為最好的遊戲記憶體支付更高的價格。

