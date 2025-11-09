甜甜價沒了？這國櫻桃暴漲3倍 每公斤直逼千元飆天價

阿根廷首批收成櫻桃價格飆新高。示意圖。（圖取自freepik）

〔財經頻道／綜合報導〕今年夏季櫻桃因美國關稅影響，台灣及越南等國的消費者享受到比往年更為便宜的價格，隨著冬季櫻桃到來，甜甜價似乎沒了。阿根廷首批櫻桃價格創歷史新高，每公斤零售價來到4.5萬披索（約台幣990元），較去年大漲約3倍。

《Cherry Times》報導，2025 年阿根廷櫻桃季以價格大幅上漲拉開序幕，創下當地市場歷史紀錄。第一批從門多薩（Mendoza）運抵零售店的零售價，達到每公斤 4.5萬披索，主要是供應有限及高端消費者的強勁需求所致。

據布宜諾斯艾利斯中央市場（MCBA）稱，10月29日，批發價格達到每公斤3萬400披索（約台幣669元），比2024年同期上漲超過350%。目前市面上銷售的品種是「精選」等級中等大小的Nimba品種，而去年同期銷售的是Royal Lee品種，同樣是優質品種，但以散裝形式出售。

報導說，儘管品種差異和包裝類型可能會在一定程度上影響比較結果，但價格上漲仍然十分顯著，凸顯市場更加活躍和競爭激烈。

在大布宜諾斯艾利斯北部地區和首都的主要商業區，櫻桃零售價達到每公斤4.5萬披索，比去年同期高出近3倍，這一趨勢證實阿根廷櫻桃在高端商品的地位日益提升。

若與出口市場（尤其是對中出口）的比較，在中國市場每公斤售價超過40美元（約台幣1240元），但運輸、包裝和物流成本卻大幅壓縮阿根廷生產商的利潤。加上阿根廷國內市場物流更為簡便，風險更低，這使得當地國內市場成為更具戰略優勢的選擇，至少在銷售季初期是如此。

值得密切關注的一個變數是智利櫻桃，可能進入阿根廷市場。智利櫻桃產量更高、成本更低，其競爭可能會對阿根廷國內櫻桃價格造成下行壓力，威脅到當地生產商的獲利能力。

近日在台灣的傳統菜市場也可看到櫻桃，一位攤商表示，目前櫻桃售價約每台斤達450元，的確比夏天櫻桃高出許多。

