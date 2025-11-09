依賴中國過深 德成立特別委員會檢討對中經濟關係

執政聯盟已決定，對德國與中國的經濟關係進行全面審查，為此將設立1個特別委員會，研究德國在能源和原料進口方面對中國的依賴情況。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國《時代週報》（Die Zeit）報導，德國希望重新檢討與中國的經濟關係。為此，執政聯盟將成立1個特別委員會，來自經濟界、工會和科研領域的專家將共同參與。新委員會將重點研究價值鏈的安全性與可靠性，以及德國在能源和原料進口方面對中國的依賴情況。

由基民盟／基社盟（CDU/CSU）和社民黨（SPD）組成的執政聯盟已決定，對德國與中國的經濟關係進行全面審查。為此將設立1個特別委員會，並研究德國與中國之間「涉及安全的經濟關係」，同時提出重新定位的建議。據悉，執政聯盟將在本週初就聯合提案進行磋商，聯邦國會預計將於本週五（14日）對此進行表決。

根據聯邦議會社民黨黨團提出的草案，由於「貿易與地緣政治環境」改變，使得重新評估勢在必行。討論內容包括價值鏈安全與可靠性問題，以及德國在能源和原料進口方面的狀況。目標是針對「對外經濟法」可能的調整，進行法律、經濟與政治層面的審查。該特別委員會還將調查德國在關鍵基礎設施領域對中國投資的依賴程度，同時分析其他國家與中國的關係。

該特別委員會預計將由十餘名專家組成，成員來自貝塔斯曼基金會、德國工業聯合會（BDI）、德國工商大會（DIHK）、德國外交政策協會、科學與政治基金會（SWP）、德國工會聯合會（DGB）、德國經濟研究所（IW）以及基爾世界經濟研究所（IfW）等機構。特別委員會每年將提交1份報告，經濟委員會則每半年獲悉該特別委員會的工作進展。

德國政府最近宣布了一系列措施，以保護受廉價中國進口產品衝擊的本國鋼鐵產業。與此同時，德國汽車製造商在電動汽車領域也面臨來自中國製造商日益激烈的競爭。

稀土金屬共有17種元素，如銪、鑭、釹或鈰。若沒有這些元素，許多現代科技產品都無法生產。這些稀土金屬廣泛應用於半導體、智慧手機、電動汽車、海上風力發電機和飛彈等領域。

儘管名為稀土，但其中一些元素在地殼中並不罕見。德國原料署指出，例如用於電動汽車的釹，其在地殼中的含量實際上比鉛還多。困難之處在於提煉過程——由於這些金屬存在於礦石層中，必須通過化學方法提取，在此過程中會產生放射性同位素和有毒廢水等副產品。

社民黨籍的德國財長兼副總理克林貝爾（Lars Klingbeil）計畫於本月訪問中國，而基民盟籍的外長瓦德富爾（Johann Wadephul）原定於10月的訪中行程則在最後一刻取消。德國外交部當時表示，德國希望保持對話，但對中國在晶片和稀土出口上的限制感到擔憂。據德國政府內部消息稱，中方曾拒絕就這些議題展開會談。

美國總統川普與中國國家主席習近平最近在在南韓舉行的「川習會」中，展現出和解姿態。作為對美方減免關稅的回應，中國決定暫停部分稀土出口限制1年，這個舉措也使歐盟和德國受益。

