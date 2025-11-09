中國商務部宣布暫緩禁對美出口軍民兩用材料

中國商務部在川習會後1週多的9日宣布，延後實施針對美國的軍民兩用礦產出口禁令。圖為美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行會談。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國商務部9日宣布，原本針對美國的鎵、鍺、銻等軍民兩用產品的出口禁令，即日起暫緩實施1年。這些金屬對包括半導體在內的現代科技至為重要。

根據中國商務部官網，該部的安全與管制局9日發布公告，稱「經批准，自即日起至2026年11月27日，（中國）商務部公告2024年第46號（《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》）第二款暫停實施。」

中國商務部去年12月3日發布攸關對美出口軍民兩用商品的《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》，其中第二款規定，「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查」。該公告自公佈日起正式實施，違規者將被依法究責。

而根據9日的最新公告，這項原本在去年底就生效的禁令的第二款，即日起暫停實施到2026年11月27日。

中國商務部此一宣布前約10天，美國總統川普與中國國家主席習近平才在南韓釜山會晤，同意撤回雙方在報復性關稅戰期間的若干懲罰措施。

美中關稅戰一度高達令人咋舌的3位數，嚴重阻礙全球前2大經濟體美中之間的貿易，以及導致全球供應鏈大亂。中國在貿易戰期間一直尋求以其所掌握的、對從智慧型手機到先進軍事技術等各領域至為重要的關鍵礦產資源，為談判籌碼。

