減脂也可爽吃！6款Costco高蛋白食品快買起來

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco提供各式各樣、五花八門商品，滿足各類消費者的需求，也是各種高蛋白食材的寶庫，特別是對忙碌的上班族而言，提前備餐可以節省大量時間。外媒披露了6款高蛋白食品，包括沙丁魚罐頭、科克蘭有機希臘優格等，萬年不敗的烤雞也名列其中。

《Eating Well》報導，Costco販售多種方便料理的高蛋白食品，草飼牛肉、有機雞腿、阿拉斯加野生鮭魚、優格等等，而且價格划算。

以下6款高蛋白食品，消費者可以考慮列入購物清單。

1、Season 沙丁魚罐頭：它是高蛋白餐的絕佳選擇，還含有鈣、鐵和鉀。配上沙拉和簡單的油醋汁，就可做成美味的餐點，抹在吐司也很美味。

2、科克蘭有機希臘優格：這款優格還能提供每日所需鈣的15%。準備隔夜燕麥時加入優格，這樣就能快速做好一份方便攜帶的早餐。

3、科克蘭100%草飼牛肉漢堡排：這些牛肉在飼養過程中未使用抗生素或激素。弄碎煎至金黃，加入生菜絲、起司、甜椒和莎莎醬，做成墨西哥捲餅沙拉很美味。

4、科克蘭有機去骨去皮雞腿：雞腿肉比雞胸肉更鮮嫩多汁，用途也更廣泛，把雞肉撕成絲做三明治和沙拉，或是切碎後加入番茄醬，做成簡單的義大利麵晚餐。

5、科克蘭野生阿拉斯加紅鮭魚：這款商品烹飪起來也很快，可以輕鬆地把它和各種蔬菜或穀物搭配。

6、烤雞：Costco烤雞價格實惠、用途廣泛、即食，可以輕鬆地把它加到沙拉、捲餅和湯裡，甚至可以將剩下的雞骨冷凍起來，每個月做一次自製雞湯，CP值超高。

