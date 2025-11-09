世界第二大蝦類生產國血本無歸 第一大國漁翁得利

養蝦是一項成本很高的生意，需要支付電費、土地租賃費、飼料費和其他費用。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕印度是世界第二大蝦類生產國。如今，這一地位正受到致命打擊。原因是美國總統川普對印度徵收高額關稅，導致蝦價暴跌、出口銳減，養殖戶的損失不斷擴大。

印度東部西孟加拉邦南迪格拉姆的蝦農布達德夫·普拉丹在第一輪蝦收穫後的幾週內，冒著巨大的風險養殖了第二輪蝦。但他需要錢，並且願意冒著水產生病的風險，這種情況在池塘一年內進行兩次收割時很常見。由於川普對印度徵收關稅，導致蝦價下跌，這在一定程度上促使他做出了這個決定。他告訴半島電視台：「蝦價下跌讓我擔心能否拿回我30萬盧比（3380美元，台幣12萬元）的投資」。

印度是世界第二大蝦類生產國，僅次於厄瓜多，主要用於出口。在截至2025年3月的財年中，印度向全球出口價值50億美元的冷凍蝦，其中美國市場約佔其銷售額的48%。

印度生產兩種商業品種的海水蝦和淡水蝦，分別是黑虎蝦（black tiger）和太平洋白腿蝦（Pacific whitele），俗稱凡納濱對蝦vannamei （Litopenaeus vannamei）。

根據最新數據，截至2024年3月的財政年度，印度的蝦產量為110噸，主要為南美白對蝦，另有5%為黑虎蝦。

印度的南美白對蝦有兩個明顯的養殖週期，分別從​​2月到6月以及7月到10月。養殖戶通常不願意進行第二個養殖週期，因為擔心疾病傳播。

黑虎蝦則只有一個養殖週期，從3月到8月。黑虎蝦主要養殖於西孟加拉邦、古吉拉特邦、奧裡薩邦、安得拉邦、泰米爾納德邦、果阿邦、馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦和喀拉拉邦等沿海邦。資深蝦農馬諾傑·夏爾馬表示，該產業僱用了約1000萬人，包括蝦農、孵化場工人、加工廠工人以及其他相關人員。

自5月關稅政策宣布以來，由於養殖戶急於拋售手中的蝦，蝦的養殖價格已從每公斤300盧比（3.38美元）跌至230盧比（2.59美元）。而蝦子的生產成本高達每公斤275盧比（3.10美元），養殖戶的損失不斷擴大。

這位40歲的業者表示，養蝦是一項成本很高的生意，需要支付電費、土地租賃費、飼料費和其他費用。他說：「農民們不僅要冒著耗盡積蓄的風險，還要貸款，希望獲得豐厚的回報。但疾病和物價下跌常常使他們陷入貧困的邊緣。」

農民擔心，由於關稅高達58.26%（其中包括5.77%的反補貼稅和2.49%的反傾銷稅），他們將失去美國市場。

印度已經面臨來自厄瓜多的激烈競爭，由於厄瓜多地理位置靠近美國，其在美國市場的佔額不斷擴大。

厄瓜多生產的南美白對蝦品質優良，價格也更低，因為這是其本土品種。此外，厄瓜多對南美白對蝦的關稅僅為15%，遠低於印度，這使得厄瓜多對美國而言是一個更具吸引力的採購市場。

2025年前9個月，厄瓜多向美國出口103萬8208公噸蝦，年增14%，總價值達55.1億美元，比去年同期增長23%。

