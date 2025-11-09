流向成謎？華裔工程師涉竊1.8萬份機密 英特爾怒提告索賠

一名被英特爾裁員的華裔軟體工程師，被發現離職前幾天竊取上萬份機密文件，遭英特爾提告索賠。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一名被英特爾裁員的華裔軟體工程師，被發現離職前幾天竊取1.8萬份機密文件，其中包括被標註為「Intel Top Secret」（英特爾最高機密）的文件。英特爾要求法院判羅賠償至少25萬美元（約台幣775萬），同時交出個人電子設備以供檢查，並歸還所有涉案資料。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，根據訴狀，前員工羅金峰（Jinfeng Luo，音譯）自2014年起在英特爾工作，今年7月7日接獲解雇通知，將於7月31日正式離職。離職前8天，他將外接硬碟連接至公司筆電，試圖下載檔案，遭英特爾內部安全系統阻擋。

5天後，羅再度出手，使用一種外型類似迷你伺服器的高階「網路儲存設備」（Network Storage Device），並在3天內，成功下載近1.8萬份文件，其中包括被標註為「Intel Top Secret」的文件。

英特爾10月31日在華盛頓州西區地方法院提起訴訟，指控羅違反聯邦與州級商業機密法，要求法院下令他交出所有個人電子裝置及涉嫌竊取的資料，以防止進一步洩密，並向其索賠至少25萬美元。

訴狀還指出，英特爾發現可疑資料傳輸後，立即展開調查，並在近3個月內多次試圖聯繫羅，對方始終未回覆電話、電子郵件或信函，訴狀寫道：「羅甚至拒絕與英特爾接觸，更不用說歸還文件了。」

