請領失業給付會影響勞保老年給付嗎？完整解析一次看懂

許多勞工在面臨失業時常疑慮，如果現在領了失業給付，未來退休時的勞保老年給付會不會因此受到影響？（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A最近被公司資遣，計畫申請失業給付。不過，他心中有個疑問，如果現在領了失業給付，未來退休時的勞保老年給付會不會因此受到影響呢？

答案是「不會受影響！」其實，勞工A的疑問也是許多勞工在面臨失業時常有的疑慮，以下就來釐清這個問題。

請繼續往下閱讀...

一、失業給付與老年給付屬於不同的制度

首先勞工要了解的是「失業給付」並不是勞工保險（勞保）的項目，而是屬於就業保險（就保）制度的一部分。勞保與就保是兩個獨立運作的制度，因此2種給付互不影響，也就是說，申請失業給付並不會影響勞工的勞保老年給付權益。

另外，許多勞工容易混淆的是，依規定，失業被保險人領滿失業給付6個月後，其「就業保險年資」必須重新起算。但這項重新起算僅限於就業保險部分，不會影響原有的勞保年資。未來勞工若符合勞保老年給付請領條件，仍可依法領取老年給付。

二、失業給付請領條件



申請失業給付須符合下列3項主要條件，

●就業保險年資

就業保險被保險人於「非自願離職」辦理退保當日前3年內，保險年資合計需滿1年以上。

●工作能力與意願

申請人須具備工作能力，並有繼續工作的意願。

●辦理失業認定

申請人需親自向公立就業服務機構辦理求職登記及失業認定，並於登記日起14日內，仍無法推介就業或安排職業訓練者，由就業服務機構完成認定後，轉請勞工保險局核發失業給付。核發每期給付前，申請人都需完成失業認定，以確保仍符合申請條件。

三、失業給付最長可以領多久？

一般情況下，失業給付最長可領6個月。但若勞工離職時已滿45歲或持有身心障礙證明，最長可領9個月；如遇經濟不景氣致大量失業或其他緊急情事時，主管機關得延長給付期間，最長可達12個月（需公告或核定）。

另外，若勞工還沒把前一次失業給付領完就又重新工作，之後再「非自願離職」，仍可再次申請。但需注意，之前已領取的失業給付月數及提早就業的獎助津貼，會一併計入總月數中，不得超過法定最長給付期間。

若勞工已領滿最長的失業給付，在2年內再次失業並重新申請，最多只能再領原給付期間的一半。領滿失業給付後，勞工的就業保險年資將重新起算，但這不會影響勞保老年給付權益。

失業給付與勞保老年給付屬不同制度，申請失業給付不會影響勞工未來的退休金。勞工只要符合資格，就能安心申請失業給付，保障生活同時，也不會損及未來的勞保老年給付權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法