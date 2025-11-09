獨家專訪》輝月小籠湯包店員時薪可達40美元 執行長曝獨家營運策略

輝月集團旗下逸品小籠湯包店服務生，合計最低工時與小費時薪可達40美元（約新台幣1200元）。（輝月提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕今年度同時榮獲「海外台商磐石獎」與「海外十大傑出青年獎」的輝月餐飲集團創辦人丁懿辰接受本報專訪，談及輝月的商業經營策略與數位智慧系統導入成效。丁懿辰指出，輝月透過AI智慧排班系統節省多餘人力開銷，並將省下來的支出回饋至員工的職訓加薪機制，打通了顧客、員工、公司三方多贏的循環，成果就是員工職訓有成，顧客用餐品質提升，業績成長穩健的多贏局面。

談及輝月的數位化智慧排班系統，丁懿辰表示，2018年評估公司業績、營收成長，各方面的市場反饋與品牌建立都有達到穩健成長，輝月品牌有潛力在美國遍地開花，所以當時透過獵頭公司找到了美國星巴克的區域副總裁，雙方洽談超過一年的時間，對方看見公司的展望性後才點頭辭掉星巴克。

前星巴克區域副總裁也為輝月帶來新穎的經營觀念，有次就提到其實星巴克的店長不做排班的作業，所有人力調度都集中由總部的AI系統來排班，讓他驚嘆簡直是太聰明的設計，因為傳統人力排班如果沒有妥善調配，配置過多人力就是浪費，配置過少人力就造成員工壓力，所以後來輝月也招募了當初設計這套排班系統的工程師，在此基礎上做出屬於輝月的2.0版本，也納入天氣預報等變因。

丁懿辰續指，另一個數位化的實例是數位化員工職訓系統，輝月的員工職能訓練不但有SOP，也全部數位化，新進員工只要登入職能學習系統的個人帳號，就可一覽無遺公司所有的完整職能訓練課程，總部也能掌握到每位員工的學習狀況，系統也會以不同顏色的燈號註記每家店的人力訓練狀況，例如綠燈就是每一位員工都訓練有素，黃燈就是及格，紅燈就是很多員工並沒有完成訓練課程，這時總部就會介入協助，請店長針對每一位員工研擬出為期7天的訓練計畫以加強訓練。

丁懿辰續說，職訓系統還有一個很特別的地方，員工每通過一階的考試後，系統就會發送一個email到人力資源部門，只要員工職能提升就會獲得加薪，所以以前店長找員工上課很辛苦，四處追著員工跑，但現在不一樣了，「現在是員工都追著店長要上課，所以整個學習態度180度大反轉」，員工學得快樂，顧客也體驗到非常好的用餐品質。

丁懿辰表示，從企業分析的角度來看，首先是排班系統促使有效率的下降人工的開銷，但輝月又將節省下來的支出拿很大的一部分回饋回去給員工，「所以我們只是把浪費的東西節省起來」，他指出，美國餐飲業服務生的收入來源很大一部分來自內用客人的小費，來店客人多、滿意服務品質，小費也會多，以輝月旗下逸品小籠湯包店服務生來說，合計最低工時與小費時薪可以達到40美元（約新台幣1200元）。

