台積電賺錢的新搖錢樹 外媒曝股價吸引力

人工智慧需求的激增和資料中心建設的持續推進，推動台積電的強勁成長。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電擁有全球最先進的晶片代工廠，生產全球約90%的先進半導體，包括用於高端運算和人工智慧的半導體。人工智慧需求的激增和資料中心建設的持續推進，推動台積電的強勁成長。在此之前，智慧型手機業務一直是台積電最大的搖錢樹。然而，高效能運算（HPC）晶片直到2022年初才成為台積電的主導業務，投資人或許會驚訝地發現，這才是該公司的新搖錢樹。

根據調查，台積電的大部分收入來自高效能運算晶片的銷售。這包括資料中心和雲端運算中使用的高端處理器，用於輔助人工智慧模型的訓練和運行。該業務類股佔台積電第3季銷售額的57%。

請繼續往下閱讀...

過去智慧型手機業務一直是台積電最大的搖錢樹。近年來，智慧型手機銷售持續下滑，經濟情勢的多重因素導致用戶傾向延長手機的使用壽命。2021年開始的通貨膨脹飆升至歷史新高，抑制消費者支出，重創了當時台積電最大的業務。

不過，智慧型手機市場已開始復甦，智慧型手機銷售額佔台積電第3季總銷售額的30%。這部分得益於蘋果iPhone 17的成功。就在上週，蘋果公司公佈季度營收紀錄，年增8%至1025億美元。執行長庫克預測，12月季將是公司史上業績最好的一個季度。

蘋果一直是台積電最大的客戶之一，預計2024年將佔台積電總營收的24%。這顯示台積電傳統的智慧型手機業務也開始升溫。

台積電第3季營收達331億美元，年增41%，季增10%；每股美國存託憑證（ADR）收益飆漲39%，達2.92美元。

台積電擁有多個成長動力，其股價仍具有吸引力，市盈率為過去12個月收益的30倍，相比之下，標普500指數的市盈率為31倍。





