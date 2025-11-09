挖到金礦不屑一顧 阿拉斯加正開採更有價值搶手礦物

銻是一種在國防工業中廣泛使用的鮮為人知的元素礦物，如今成為了美中貿易戰的焦點。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國阿拉斯加州埃斯特（ESTER, Alaska）的一座礦場，礦工羅德·布萊克斯塔德（Rod Blakestad）用鐵鎬敲開了一塊閃亮的岩石，他發現裡面可能含有黃金的石英岩石，但他將這塊岩石丟到了一邊，因為他要挖掘更有價值、更為搶手的稀有物質：銻，這是一種在國防工業中廣泛使用的鮮為人知的元素礦物，如今成為了美中貿易戰的焦點。

經驗豐富的淘金者布萊克斯塔德說：「如果我們是在尋找黃金，我們早就擊掌慶祝了」。

請繼續往下閱讀...

直到最近，金礦中常見的銻一直被金礦工人視為廢棄物。但這種情況從去年開始發生變化，當時中國對銻出口實施了嚴格的限制，包括在12月禁止所有對美出口，以報復美國政府對技術產品出口中國的限制。

國防企業需要使用銻來硬化子彈和增強穿甲彈的威力。銻的價格比兩年前漲了4倍，供應如今十分短缺，而國防企業正急需補充因加薩和烏克蘭衝突而消耗殆盡的武器庫存。

上個月，中國領導人習近平和美國總統川普達成貿易戰休戰協議，雙方先前一直針鋒相對。特別是，為報復美國對中國進口商品加徵關稅以及限制對中國出口，中國切斷了許多關鍵礦產的供應，其中一些礦產用於製造汽車、無人機和噴氣發動機等產品。

全球約60%的銻產自中國，其餘大部分產自俄羅斯、塔吉克和緬甸。

根據停火協議，白宮表示銻的出口將恢復，但北京方面尚未證實。業內專家尚未看到中國恢復銻出口的跡象，也不認為短期內銻的供應量會恢復到先前的水平，尤其是軍用銻。全球銻價一直居高不下。

銻正成為一個重要的測試案例，檢驗美國能否恢復被中國數十年主導地位摧毀的供應鏈。

美國多年來並非主要的銻礦開採國。如今，一些公司正在重新啟用阿拉斯加和愛達荷州的礦場，這些礦場最後一次生產銻還是在20世紀。美國國防部正投入大量資金啟動相關項目。今年9月，國防部宣布撥款4300萬美元，用於加速阿拉斯加一個銻礦計畫的生產。

此外，由於中國一座巨型礦場產量銳減，中國買家正在尋找替代礦源，並開始在全球大量收購銻礦。同時，美國銻業公司去年停止了在墨西哥礦區的銻礦開採，部分原因是販毒集團的存在使得在墨西哥的開採活動過於危險。

現在，美國銻業公司正大力推動國內開採，並將目光投向了阿拉斯加的巨大潛力。

另外在蒙大拿州，美國銻業公司正在擴建其冶煉廠，並重新啟動了1980年代因無法與中國極低的價格競爭而關閉的採礦作業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法