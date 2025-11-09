自由電子報
又關店！ 溫蒂漢堡轉型計畫 2024到2026年關閉至少200家

2025/11/09 13:44

去年因業績不佳關閉約140家門市的溫蒂漢堡，再度宣布收店。（法新社）去年因業績不佳關閉約140家門市的溫蒂漢堡，再度宣布收店。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕曾在台灣短暫開店、擁有不少粉絲的美國速食連鎖店「溫蒂漢堡」（Wendy’s），最新一季財報近日出爐。公司指出，國際市場表現亮眼，整體系統銷售額成長8.6%，全球新增54家餐廳，然而，因美國本土市場卻面臨營運壓力，預計將關閉數百家業績不佳的門市。

綜合外媒報導，臨時執行長肯·庫克（Ken Cook）表示，目前在全美約6000家門市中，有「個位數百分比」營運長期低迷，將在2024到2026年陸續關閉，估計約200至350家門市。他指出，這些店面不僅拖累整體表現，也影響資金分配，因此關店有助於提升周邊門市的銷售與獲利。

庫克表示，這項關店決策屬於集團最新轉型方案「新鮮計畫」（Project Fresh）的一部分，該計畫聚焦品牌重塑、營運優化與資本配置調整，並促成近期新產品「Tendys」雞柳上市，他強調，期望透過此次組織與策略調整，改善美國市場的平均單店銷售表現，並加強加盟商經營彈性。

溫蒂漢堡尚未公布關店地區與門市清單，但指出關店潮將從今年起陸續展開，去年該公司也曾因業績不佳關閉約140家門市。業界預估，未來兩年將是品牌大規模調整的重要時期。

