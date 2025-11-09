輝瑞3098億收購減肥藥研發公司Metsera

美國製藥商輝瑞（Pfizer）同意以100億美元（約台幣3098億元）收購減肥藥研發公司Metsera。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國製藥商輝瑞（Pfizer）擊敗丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）的競購，以100億美元（約新台幣3098億元）的價碼成功收購減肥藥研發公司Metsera。

綜合媒體報導，今年9月，輝瑞對Metsera提出73億美元（約新台幣2262元）收購價，就在雙方幾乎要敲定交易之際，諾和諾德突然宣布加入戰局，引發一場併購激戰。為擊退半路殺出的諾和諾德，輝瑞將價碼一口氣提高至100億美元（約新台幣3098億元）。

請繼續往下閱讀...

Metsera於7日晚間接受輝瑞的新報價，理由是諾和諾德的提案相較於與輝瑞的合併「存在不可接受的法律與監管風險」。報導指出，美國聯邦貿易委員會（FTC）近日曾致函並聯絡 Metsera與諾和諾德，警告雙方的交易可能違反美國反壟斷法。

諾和諾德8日也發出聲明表示，經審慎考量後，公司決定不再提高對Metsera的收購報價，並將持續關注業務拓展及其他收購機遇。

根據Metsera公告，輝瑞同意以每股總價86.25美元（約新台幣2672元）收購Metsera股份，其中包括每股65.6美元現金（約新台幣2032元）及在達成特定目標後、股東每股可獲得最高20.65美元（約新台幣640元）額外現金的權利，收購金額較Metsera在7日收盤價（83.18 美元，約新台幣2577元）溢價3.69%。

對於成功收購Metsera，輝瑞表示，很高興與Metsera達成修訂後協議，並預計在Metsera的11月13日股東大會後不久完成合併。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法