快逃？新興市場教父示警：AI股恐崩40％

2025/11/08 23:04

「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）示警，AI類股恐迎來一場劇烈修正。（路透）「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）示警，AI類股恐迎來一場劇烈修正。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）示警，隨着估值飆升，AI類股可能迎來劇烈修正，主要AI龍頭股恐崩跌30%至40%。不過，墨比爾斯並未完全看空，他建議投資者應爲回調做好準備，並逢低承接。

《商業內幕》報導，傳奇基金經理人、Mobius Capital Partners創辦人墨比爾斯，接受彭博電視台採訪時表示，當AI領域頂尖公司的市值飆升後，將會出現大幅回檔。

他說，「當我說修正時，指的是下跌30%、甚至40%。但我仍看好AI的長期趨勢，這場調整會出現，但不會持續太久。」

墨比爾斯指出，他最大的擔憂在於AI領域的高估值與過度資本支出。他說，部分企業在AI領域的投資過高，許多科技巨頭今年爲AI基礎設施投入數十億美元，這種支出水平並不持續。

不過，墨比爾斯並未完全看空。他建議投資者應爲回調做好準備，並在低檔大膽承接。他強調，「我們必須爲市場調整做好準備，到時候要逢低買入。如果AI股下跌30%、40%，我會全力買入。」

同時，墨比爾斯認為，有一個領域可能對投資者來說是一個有前景的投資機會，那就是新興市場股票。他表示，今年以來新興市場的表現優於美國市場，截至目前，iShares MSCI Emerging Markets ETF今年以來上漲約29.7%，標普500指數同期僅漲13.8%。

墨比爾斯稱，中國正在快速攀升科技產業鏈，印度也在電腦硬體領域取得突破，將推動資金重新流向新興市場。

