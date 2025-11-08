手機佔位、門不用鎖不怕被偷 在「這個」最安全國家7件事可放心做

新加坡獲評為東南亞最安全的國家。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據蓋洛普發布的《2025年全球安全報告》，新加坡被評為夜間獨自步行最安全的國家。這個以嚴格法律和低犯罪率而聞名的城邦國家，在今年3月還被全球最大的用戶貢獻資料資料庫Numbeo評為東南亞最安全的國家。

以下是新加坡領先的旅遊和生活方式門戶網站The Smart Local推薦一些在這裡可以放心做事，並降低意外懲罰的事情。

1. 使用個人物品預定餐桌（佔位）

新加坡人通常使用包包、筆記型電腦、手機甚至現金在公共場所預訂餐桌，這種做法在新加坡被稱為「預訂文化」。這種習慣隨處可見：小販中心、咖啡館、學習場所。

今年5月，一位中國遊客在新加坡一家擁擠的麥當勞餐廳內親眼目睹一支手機放在桌上無人看管，稱讚新加坡是一個非常安全的旅遊目的地。這位遊客在她的小紅書帳號上發文說：「這裡是新加坡。手機主人不見踪影，但手機還在這裡。」

2. 白天把前門敞開

在新加坡，遊客可以看到許多公寓的大門整天都敞開著。沿著附近的走廊走一走，你就能即時看到別人的公寓。這或許會讓訪客感到震驚，但在這裡卻很正常。

3. 遺失手機或錢包…並且真的找回來了

有人回憶起自己6個月內先後丟失手機和錢包的經歷，但不知何故又都找回來了。一位好心人將他的錢包交給了警察，而他自己則透過「尋找我的iPhone」功能找回了手機。

4. 商店延長營業時間或關門後不上鎖

有些零售亭，尤其是在地鐵站走廊上的，甚至連捲簾門都沒有。關門後，店員只用布蓋住櫃檯或拉起簡易的擋板，既不上鎖也不安裝警報器。



5. 將手機或錢包放在後口袋裡

即使在像濱海灣花園這樣人潮擁擠的地方，你也可以把手機放在後口袋隨意走動，不用多想。

一名導遊向團員保證：新加坡非常安全，只要拿著手機，隨意拍照，然後把它放在後褲子裡就行了。五天的行程中他的手機確實安全無虞。

6. 將包裹放在門口

無論您是在上班還是度假，您的包裹都可以放在您家門口幾個小時，當您回來時，它們仍然會在那裡。話雖如此，這種方法也並非萬無一失。偶爾也會出現一些意外事件，因此建議使用包裹寄存櫃或請鄰居幫忙留意。

7. 在公共交通工具上睡著

有些人在公車或地鐵上打瞌睡，醒來時略感恐慌，結果卻發現所有東西都和他們離開時一模一樣。在新加坡，最糟糕的情況可能是錯過站。一位內容創作者對此進行了測試，她將手機留在牛車水地鐵站無人看管；十分鐘後，手機仍然在那裡。

