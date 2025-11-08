太燒錢！OpenAI籲川普政府修晶片法 讓AI資料中心享抵稅優惠

OpenAI呼籲白宮修晶片法，讓AI資料中心也享抵稅優惠。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕OpenAI要求川普政府修改晶片法（Chips Act）的稅務抵免條款，以協助降低人工智慧（AI）建設成本。彭博報導，OpenAI全球事務長勒漢（Chris Lehane）上週致函白宮科技政策主任辦公室主任克瑞蕭斯（Michael Kratsios），敦促川普政府與國會合作，將聚焦晶片的35％抵稅優惠擴大至人工智慧（AI）資料中心、AI伺服器供應商以及變壓器、特殊鋼材等電網零件。

勒漢在信函中說，擴大抵稅範圍將「降低資本有效成本與早期投資風險，並釋放私人資本，以協助緩和瓶頸，加速美國的AI建設」。

報導說，勒漢進一步闡明該公司認為政府應扮演的角色，以協助抵銷AI領域高額投資的風險。單單OpenAI就承諾投入1.4億美元於資料中心與相關晶片上，以打造更先進的AI系統，並支援該技術更廣泛應用。

信函中，OpenAI也提倡政府向廣義的AI產業製造商提供補貼、成本分攤協議、貸款或貸款擔保，但沒有具體提到這些是哪類公司。OpenAI說，相關財務支持將有助於在「扭曲市場」比如銅、鋁與電工鋼等與中國抗衡。

OpenAI執行長奧特曼7日也發文說，復興美國晶片產業的努力，「涵蓋所有環節：晶圓廠、渦輪機、變壓器、鋼材等更多部份」，將使我們的產業與其他產業中的所有人獲得協助。

他補充，「如果政府希望採取措施，確保本土供應鏈，那很好，但這與向OpenAI提供貸款擔保截然不同。」

OpenAI在9月一份基礎建設政策白皮書中也指出，該公司支持貸款擔保，以便讓AI公司「安心的大量採購美國製晶片」，此舉將鞏固美國半導體晶圓廠的需求，同時降低AI公司採購晶片的成本。

美國已對戰略產業提供貸款與貸款擔保，依據晶片法，美國政府也提供半導體產業相關獎勵。然而根據美國商務部報告，截至今年1月底，在高達750億美元的額度中僅提撥了55億美元。

