美國出手了！G20在南非舉行是奇恥大辱 川普宣布全面抵制

美國總統川普宣布抵制在南非舉行的G20峰會。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，由於南非存在侵犯人權的行為，美國政府官員將不會出席本月晚些時候在南非舉行的G20峰會。

《路透》報導，川普於7日（美國當地時間）透過自家社群平台Truth Social表示，G20峰會在南非舉行是奇恥大辱。南非白人（Afrikaner，荷蘭、法國和德國移民後裔）正被殺害與屠殺，他們的土地和農場被非法沒收。

他補充說，只要這些侵犯人權的行為持續下去，美國政府官員就不會出席，「我期待2026年在佛羅里達州邁阿密（Miami）主辦G20！」

一位知情人士透露，美國副總統范斯（JD Vance）原定出席11月22至23日在南非舉行的G20世界領袖峰會，已確定不會赴會。

報導稱，川普對南非的內政及外交政策一直持有異議，從南非的土地政策，到南非指控美國盟友以色列在加薩犯下種族滅絕罪的訴訟，都有所批評。

南非外交部表示，已注意到川普在社群平台上發表「令人遺憾的」推文，並駁斥有關南非白人遭受壓迫的指控。

