「現代奴隸主」血淋淋實例 外媒曝中企背後不為人知的恐怖

中國利用強勢經濟優勢在非洲進行礦產開發，外媒報導中國礦業公司在辛巴威剝削勞工血淋淋實例。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國利用強勢經濟優勢在非洲進行礦產開發，外媒報導中國礦業公司在辛巴威剝削勞工血淋淋實例，批評中國到底是中國「投資者」還是「現代奴隸主」？並暴露所謂經濟發展背後不為人知的恐怖。

The Zimbabwean報導，辛巴威茲維沙瓦內一家中國礦業公司工作的工人充滿痛苦、屈辱和絕望景況，反映了許多人遭受的殘酷現實，他們被所謂的「投資者」剝削，該國也淪為被剝削的受害者。

多年來，工人們一直被告知中國投資者正在為辛巴威帶來「發展」和「創造就業機會」。政府領導人總是樂此不疲地吹噓這些合作關係，將它們描繪成經濟的生命線。然而，在這華麗的辭藻背後，隱藏著一個更黑暗的真相，虐待、奴役以及人類尊嚴的緩慢喪失。

一名在蒙東戈里的鉻加工廠工作的員工，他最初受僱擔任保安，每天工作12小時，沒有休息日，如果膽敢要求休息，就會被扣工資作為懲罰。

未經通知或同意，他後來被調到工廠從事繁重的體力勞動，被迫在沒有防護服的情況下處理有毒物質。

幾個月來，他和同事們要光著腳，或穿著破舊的鞋子工作，直到後來才姍姍來遲地配發了一雙膠靴和一套工作服，供輪班時共用。這種情況令人不寒而慄。

工人們沒有書面合約。他們被禁止組成工會，甚至被禁止質疑管理階層的決定。他們時時刻刻生活在被無薪解僱或未收到任何警告的恐懼之中。

工資每月波動不定，有時低至140美元，而且經常拖欠支付。該名員工說，中國監工經常掌摑、侮辱或威脅工人。

包括他自己在內的許多員工都因長期接觸灰塵和化學物質而患上肺結核，然而，那些透露自己患病的人卻面臨被解僱的風險。即使他出示了三天病假的醫療證明，他的經理仍然命令他立即返回工作崗位，否則將被解僱。這就是如今辛巴威所謂的「就業」。

辛巴威政府所稱的「經濟發展」聲稱進步和繁榮，但卻與這種殘忍行徑並存？經濟發展建立在人民的苦難之上。

一個人每天工作12小時，沒有休息，沒有安全保障，沒有尊嚴，這就是現代奴隸制。而蒙東戈里發生的事情並非個案。 從萬基到穆托科，從馬佐韋到馬蘭格，全國各地，中國公司都成了剝削的代名詞。

在礦區，整個社區未經協商或公平補償就被迫離開祖祖輩輩居住的土地。河流被污染，山脈被掏空，田地被破壞，森林被砍伐殆盡，這一切都是以「外國投資」的名義進行。

抗議者常遭到恐嚇、噤聲或逮捕。政府對這種普遍存在的濫權行為保持沉默，令人震驚。 他們允許中國人幾乎完全不受懲罰地行事，受到政治保護和經濟依賴的庇護。

當工人​​們遭受毆打、低薪和噤聲時，部長們卻排隊與中國高管合影，大肆讚揚「戰略夥伴關係」。但一方付出代價而另一方則剝削獲利，根本談不上合作。工人批評說，這不是夥伴關係，這是掠奪。

