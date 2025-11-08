半導體專利競逐！台積電連10年封王 應材、信越各創單季新高

經濟部智慧財產局公布2025年第3季專利申請統計，台積電以283件發明專利再度登頂。（彭博）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧財產局公布2025年第3季專利申請統計，台積電以283件發明專利再度登頂，連續10年穩坐本國申請人冠軍寶座，展現研發實力持續領先。外國申請方面，則由美國應用材料以302件、連2年蟬聯榜首，與日本信越化學同創單季申請新高，顯示半導體設備與材料大廠持續加碼深耕台灣。

根據智慧局統計，我國受理3種專利申請案合計1萬7991件，發明1萬2695件、新型3608件、設計1688件，整體較去年同期減少2%；其中，發明專利略減0.3%。

在本國發明專利申請中，前10大企業依序為：台積電283件、友達光電91件、南亞科87件、英業達82件、台達電78件、鴻海76件、聯發科70件、瑞昱69件、聯電52件及群創光電44件。智慧局指出，台積電自2016年第3季起已連續十年蟬聯第一，顯示其長期投入研發與專利佈局的成果。

外國申請人方面，美國應用材料以302件奪冠，其後依序為日本東京威力217件、南韓三星電子197件、美國高通155件、南韓韓領152件、日本鎧俠130件、日本信越化學106件、日本日東電工91件、日本富士軟片88件及日本力森諾科64件。

其中，美國應用材料連續2年位居首位，並與日本信越化學創下各該公司單季史上最高紀錄。智慧局提到，作為半導體設備與材料領域的領頭企業都積極在台申請專利，反映其對我國市場的重視，與深耕布局的企圖心。

進一步分析外國人發明專利申請前5大國家，日本以3150件居首，美國1825件次之，中國952件、南韓826件、德國219件。智慧局指出，日本、美國及中國的申請量均呈現成長，特別是美國已連續兩年維持正成長，顯示台灣在全球科技供應鏈中的地位日益關鍵，吸引更多國際企業前來佈局專利，鞏固技術與市場優勢。

今年第3季本、外國發明專利申請前十大法人。（記者林菁樺翻攝）

