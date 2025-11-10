LTN經濟通》歐盟遭滲透破口 中國洗產地聖地

匈牙利被外界視為中國在歐洲的「洗產地聖地」，而匈牙利總理奧班（左）和中國國家主席習近平（右）關係密切。（歐新社）

海信集團2004年插旗匈牙利

〔財經頻道／綜合報導〕由於全球對中國的貿易限制持續增加，中國持續透過「洗產地」的方式，將原產於中國的產品先運往第三國，再以第三國的名義出口至當地，儘管中國洗產地由來已久，各國也有不少相關反制措施，但近來中國洗產地行為更為普遍，引起全球各界高度關注，而中國企業洗產地的做法，最早從這世紀初就有聽聞，而匈牙利就被外界視為中國在歐洲的「洗產地聖地」，從過去的海信集團（Hisense）家電，到現在的比亞迪電動車，都可見到中國企業繞道匈牙利洗產地的影子。

海信集團成立於1969年，是一間中國家電用品製造商，最初屬於地方國有企業，之後進軍海外，在東南亞、中南美洲、歐洲和非洲等地設有生產基地，據《紐約時報》全球經濟特派員古德曼（Peter S. Goodman）的報導，早在2004年，海信集團就到了匈牙利插旗。

古德曼當時在《華盛頓郵報》擔任記者，當年報導指出，海信到匈牙利的奧斯特發索尼法村（Ostffyasszonyfa）建廠，這背後因素在於，整個 1990 年代，歐盟多次指控中國以不公平的低價出口電視，並對大多數中國製電視課徵 40% 的關稅。雖然歐盟於 2002 年取消這些關稅，正式開放市場給7家主要的中國電視製造商。但歐盟仍對進口數量設下配額，並規定最低售價。

不過2004年時，有多個新成員國加入歐盟，這為中國打開了一扇關鍵的大門。中國企業只要在擴大的歐盟範圍內設立工廠，就能免關稅、免配額地向其他成員國自由出貨。而匈牙利當時剛加入歐盟，因此成為理想跳板。

海信集團是最早進軍匈牙利的中國企業之一。（彭博）

匈牙利是歐盟第一個簽一帶一路國家

據當年的報導，海信在匈牙利工廠生產的電視，是以不到歐洲知名品牌一半的價格，銷往法國、英國與義大利等歐盟成員國。要獲得「歐洲製造」的認定，零件與勞動成本中必須有 60% 以上來自歐洲；其餘部分則可來自中國，這讓海信得以利用其低成本優勢。儘管海信指出，在歐洲的製造成本約為中國的3倍，但由於免除了進口關稅，整體計算下來仍具獲利空間。

匈牙利後來成為中國在歐洲的「洗產地聖地」，《外交家》報導分析，2008年全球金融海嘯，讓包含匈牙利在內的中東歐國家，希望中國能幫助他們減少對西歐的依賴，到了2010 年代初期，「16+1」合作機制（16 個中東歐國家加中國）與「一帶一路」倡議，給了中國進軍歐盟市場、承攬基礎建設項目並擴大政治影響力的機會。

儘管該機制結果並未如中國預期，但是匈牙利和中國的關係卻是越來越密切。匈牙利2015年成為第一個與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄的歐洲國家，中國後來更把匈牙利提升為「全天候全面戰略夥伴關係」，這是中國與其他國家建立的最高層級夥伴關係，而且這不僅是象徵性的，更有實質內容：過去2年，匈牙利吸引的中國資本總量已超越德國、法國與英國的總和。

匈牙利是第一個與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄的歐洲國家。（歐新社）

外債高築 迫使匈轉向中國尋求金援

匈牙利轉向中國有著多重背景，當匈牙利總理奧班（Viktor Orban）於 2010 年重掌政權時，匈牙利債務高昂，公共債務占 GDP 比重超過 80%，全球金融危機使其經濟陷入脆弱。透過經濟多元化與危機後的政策管理，匈牙利成為該地區恢復速度最快的國家之一。

在償還 IMF 貸款後，奧班獲得外交與經濟上的自主空間，得以深化與中國、俄羅斯及其他非西方國家的關係，到 2019 年，債務與 GDP 比率降至 66.3%；在奧班的「向東開放」（Eastern Opening）政策下，匈牙利高度依賴各類中國商品，並自我定位為中國在中歐的核心據點，但也使匈牙利對中、俄資金的依賴同步上升。

布達佩斯－貝爾格勒鐵路（Budapest–Belgrade railway，又稱匈塞鐵路）便是代表性案例。該專案造價超過20億歐元，大部分資金來自中國貸款，外界對其貪腐與透明度問題多所質疑。

外界對匈塞鐵路的貪腐與透明度問題多所質疑。（美聯社）

寧德時代、比亞迪均在匈設廠

此外，匈牙利經濟規模小、開放度高，高度依賴外資。自 1989 年以來，其經濟成功仰賴外來資本與技術，中國企業也藉此加緊在匈牙利布局，一系列機械、5G 到電動車等領域的專案，不僅帶來就業，也強化了匈牙利經濟上對中國的依賴。如寧德時代（CATL）正在興建的大型電池工廠，是匈牙利史上最大外資專案，比亞迪（BYD）在匈牙利主導電池與汽車供應鏈，和華為（Huawei ）一樣都在等匈牙利設立基地，深度進入當地高科技製造業，匈牙利今年還與中國簽署了核能合作協議。

根據匈牙利國家經濟部的數據，中國是匈牙利第3大投資來源國，僅次於德國與南韓，但在過去5年中，有3年中國是第1名，中國對匈牙利直接投資金額，在2023年達76億歐元，占匈牙利外國直接投資總額的58%，成為匈牙利最大外資來源國；而根據中國政府統計，中匈雙邊貿易額在2024年約162億美元，年增11.6%。

這也讓匈牙利屢遭外界批評，歐盟今年於是開始展開調查，中國是否為比亞迪在匈牙利的電動車工廠提供了不公平的補貼？這波調查行動將進一步加劇歐盟與北京的貿易緊張，若歐盟發現比亞迪因不公平的國家補貼而受益，可能迫使比亞迪出售一些資產、降低產能、償還補貼、支付罰款。

報導提到，匈牙利可能成為歐洲第一個「無法與中國脫鉤」的美國盟友。匈牙利的案例或許也預示著：若中資進一步深入各國經濟，其他美國盟友未來也將面臨類似的兩難。

寧德時代正在興建的大型電池工廠，是匈牙利史上最大外資專案。（美聯社）

