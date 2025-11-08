台灣大買家出手！成「這國」第2大出口國 白蝦也不跟宏都拉斯買了

1名男子騎自行車經過台灣高雄港。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕巴拿馬的對外出口結構顯示，海鮮與香蕉在該國出口中占比提升，成為鞏固的明星產品，而在出口目的地上，台灣已成為巴拿馬的第2大買家。與此同時，台灣白蝦進口格局出現重大變化，過去的最大供應國之一宏都拉斯，因外交轉向中國而大幅萎縮，巴拿馬則迅速取而代之，成為目前台灣最大的白蝦來源國。

《中美洲360》（centroamerica360）報導，巴拿馬商業和工業部（MICI）稱，冷凍蝦和香蕉正在鞏固其作為巴拿馬出口明星產品的地位，今年前9個月，這兩者合計佔該國對外銷售總額的21%。

根據數據顯示，巴拿馬1月至9月的出口額達7.549億美元，與2024年同期相比，成長了3420萬美元，年增4.7%。其中冷凍蝦保持領先地位，占整體的12.5%，其次是香蕉（8.5%）和原棕櫚油（6.7%）。

以出口國家來說，美國仍是巴拿馬出口的最大目的地，其次是台灣（12.3%）、荷蘭（8.5%），其他中國、墨西哥、印度、哥斯大黎加、古巴和泰國等位居前10名。

值得一提的是，台灣不僅是巴拿馬第2大出口目的地，也是白蝦的重要買家。由於國產白蝦供應不足，每年進口量近3萬公噸，原先的最大來源國宏都拉斯，因與台灣斷交並轉向中國，輸台量大幅下降，巴拿馬則取而代之。

今年前8月，巴拿馬輸台白蝦量達6807噸，金額約5371萬美元，占台灣進口總額比重38%。

