德國人不愛特斯拉了！今年銷量直接腰斬、背後原因是「他」

〔財經頻道／綜合報導〕根據德國聯邦運輸管理局（KBA）週三（5日）公布的最新數據，特斯拉（Tesla）在2025年10月於德國僅售出750輛電動車，較去年同期銷量腰斬。去年同期，特斯拉在德國共售出1607輛電動車。

KBA數據顯示，截至今年前10個月，德國新登錄的純電動車總數為43萬4627輛，較去年同期成長近40%。其中，特斯拉銷售量為1萬5595輛，與去年相比下滑約50%，是明顯的衰退。

特斯拉目前在德國勃蘭登堡州（Brandenburg）柏林近郊設有大型車輛組裝廠，但該品牌在當地並未贏得消費者的普遍青睞。

馬斯克近來在政治立場上的激進言論，以及他對德國極右翼反移民政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的支持，削弱了傾向自由派與左派消費者對特斯拉品牌的好感與購買意願。

此外，特斯拉在歐洲市場也面臨越來越多來自歐洲及中國車廠的競爭對手，這些對手推出的電動車車型更小、更平價，許多車款售價低於3萬5000歐元（約127萬元新台幣）。

在10月期間，特斯拉開始於德國銷售一款新推出的低價版Model Y休旅車（SUV）。這款「簡配」版本在德國市場的售價為3萬9990歐元（約145萬元新台幣），比先前最便宜的Model Y車型低約5000歐元（約18萬元新台幣）。

這些新推出的低價車型能否重新喚起德國或歐洲市場對特斯拉電動車的需求，目前仍有待觀察。

而未來德國政府的政策變化，則可能帶動德國整體電動車銷量回升。

德國在約2年前取消了購買純電動車的補助措施，該政策的撤銷一度導致市場需求大幅下滑。不過，德國現正準備在2026年1月重新啟動新的電動車補助計畫，主要針對中低收入族群，協助他們購買零排放車輛。

