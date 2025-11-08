不想靠台積電？黃仁勳1句話狠戳馬斯克「夢想」 超殘酷現實曝光

台積電董事長魏哲家（左），與輝達執行長黃仁勳（右）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前提出，特斯拉可能需要自行建1座月產能高達100萬片晶圓的大型晶圓廠，合作對象可能是英特爾（Intel）。對此有媒體問輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳看法時，他坦言即使像馬斯克這樣的人，也無法取代台積電所做的工作，製造先進晶片極為困難，幾乎不可能達到台積電所在的水平。

《Wccftech》報導，黃仁勳目前正在台灣，與台積電高層會面探討供應鏈問題、參加台積電週六（8）日的運動會。他指出，建造先進的晶片製造廠極為困難，不只是建造工廠那麼簡單，台積電賴以生存的工程技術、科學和技術都極為複雜，要趕上這家台灣半導體巨頭的產能「幾乎是不可能的」。

台積電為英特爾的人工智慧（AI）革命提供動力，並且是其主要半導體供應商，不僅如此，台積電有許多「巨頭」客戶，這表明要與這家公司競爭絕非易事。

報導表示，黃仁勳的發言並不令人意外，他稱晶片製造並非一朝一夕就能掌握的專業技術，即使是像英特爾這樣在該行業耕耘多年的公司也仍在苦苦掙扎。馬斯克的想法源於台積電、三星（Samsung）以及可能加上英特爾的晶片產能，不足以滿足特斯拉的定制晶片需求，因此才正有進軍晶片製造領域的想法。

《guru3d》也指出，這傳遞的訊息很明確：單靠資金投入，是無法追上與彌補，和世界頂級晶圓代工廠之間的差距。報導還指出，台積電的統治地位並非一朝一夕之功，其成功建立在製程一致性、良率優化以及與輝達、蘋果（Apple）等合作夥伴的緊密協作之上。

如今AI晶片，尤其是在3奈米等先進製程上所需的製造技術，需要多年的經驗累積和龐大的生態系統支援，正如黃仁勳所說，要從零開始複製這一切「極其困難」。

從目前的情況來看，特斯拉需要龐大的晶片產能，來驅動其汽車和人形機器人，這恐為三星和英特爾等公司帶來了巨大的商機，它們都希望自己的高階晶片能夠被特斯拉廣泛採用。

報導也提醒，特斯拉的巨型晶片工廠TeraFab計畫恐怕絕非隨口而談，若瞭解馬斯克，馬斯克總是能實現那些看似「不可能」的事情。

