核二、三有重啟條件遭監委疑耐震力 台電：均依要求完成補強

台電表示，核電廠耐震能力均依核安會要求完成補強。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕監察委員調查報告關心台電核電廠耐震能力。台電說明，自2015年起即依核安會要求，偱SSHAC Level 3程序 （美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定第 3 層級之程序）辦理核電廠機率式地震危害分析，並依分析結果，針對地震時執行安全停機的相關設備進行耐震補強，並獲核安會審查同意核備。

監察委員田秋堇、趙永清、蔡崇義表示，台電在2015年依循SSHAC Level 3程序，耗資近5億元，費時逾4年，對3座核電廠進行「機率式地震危害分析」，發現核電廠最大地動加速度，均遠高於建廠時的安全停機地震值，凸顯耐震能力堪憂，有安全疑慮，監察院提出調查報告，請台電公司、核安會檢討改進。

監院調查報告指出，「核子反應器設施管制法」雖在5月23日修正公布第6條，將核電廠運轉期限延長至60年，但目前各核電廠運轉執照均已屆期，皆進入除役期間，已無延役可能性，若有重啟之需要，自應根據SSHAC Level 3程序所完成之評估報告，進行核電廠整廠結構體耐震、系統及設備組件老化評估，並對外進行風險溝通，以免引發爭議。

台電表示，已完成核二、三廠機率式地震風險評估（SPRA），包含地震引發的二次災害；評估結果初判核二、三廠總風險符合標準，但目前評估結果及風險計算尚待核安會審查。

另外，2024、2025年台電也遵照核安會要求，邀請國外專家團隊進行地震風險評估（SPRA）同行審查，目前正依據同行審查意見，針對安全設施設備耐震裕度之提升，進行可行性評估，同時重新計算地震風險值。台電將依法完成耐震安全評估說明報告後，陳報核安會技術審查。

台電重申，核能使用需遵循政府的兩必須、三原則，核能安全更是台電始終堅守的重中之重。目前核電廠現況評估報告已報經濟部審查，後續包括耐震能力在內的再運轉計畫及安全檢查，都會依核安會審查要求及相關規定辦理。

