美股收盤》經濟疑慮升！4大股指漲跌互現 台積電ADR跌近1％連四黑

〔即時新聞／綜合報導〕受科技類股影響，及本週新的數據加劇投資人對經濟放緩的擔憂，週五美國股市漲跌互現，道瓊工業指數小漲74.8點、0.16%，科技股為主的那斯達克指數下跌0.21%，標普500指數上漲0.13%，費城半導體指數下跌1.01%，台積電ADR收低0.95%，收在286.50美元。

綜合外媒報導，美國會僵局導致美國史上時間最長的聯邦政府停擺，這段期間投資人對美國經濟的擔憂日益加劇。參議院民主黨領袖舒默 （Chuck Schumer） 週五提出重新開放政府的協議計畫，讓股市從低點反彈。

密西根大學週五公布的一項調查顯示，消費者信心指數接近歷史最低水準。而在一天前，有市場研究公司發布報告稱，10月份的裁員數量達到22年來的單月最高水準。因投資人難以獲得任何經濟數據，美國勞工統計局原定週五發布非農就業報告，但連續第二個月未能如期發布。

週五表現落後的公司包括人工智慧領域的領頭羊，甲骨文下跌1.86%，本週跌幅接近9% ；AMD跌1.75%，本週下跌近9%；博通下跌1.73%，本週股價下跌超過5%。輝達週五則上漲0.04%，蘋果下跌0.48%，微軟下跌0.06%，特斯拉下挫3.68%。

道瓊指數上漲74.80點或0.16%，收46987.10點。

那斯達克指數下跌49.46點或0.21%，收23004.54點。

S&P 500 指數上漲8.48點或0.13%，收6728.80點。

費城半導體指數下跌71.03點或1.01%，收6947.36點。

