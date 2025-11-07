凱基金10月獲利飆升年增1.72倍 前10月稅後獲利238億

凱基金前10月稅後獲利238億。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）7日公布10月自結財務數據，受惠於AI產業前景推升市場信心，活絡資本市場，ONE KGI整合效益全面展現，推升凱基銀行與凱基證券2子公司獲利成長，激勵金控母公司單月稅後獲利47.49億元，較去年同期成長1.72倍，前10月累計稅後獲利238億元、年減23%，每股稅後盈餘1.37元。

凱基金控指出，10月金控三大引擎展現強勁獲利，凱基人壽10月稅後獲利36.09億元，較去年10月11.35億元，成長2.2倍；前10月稅後獲利128.72億元，仍較去年同期212.58億元衰退近4成。

證券及銀行2子公司方面，凱基金控表示，凱基證券為經紀市占率第2大券商，前3季股東權益報酬率（ROE）為前3大同業之冠；因海外佈局完整，前10月來自海外轉投資獲利年增9%，持續穩坐「最具規模優勢的台資券商」地位；凱基銀行放款規模穩步擴張，加上利差走揚，推升淨利息收益呈現雙位數成長，手續費收入維持強勁動能，財富管理業務更連續第3年成長逾20%，帶動2子公司獲利表現。

凱基證券更因市場交投熱絡與承銷市場升溫，10月稅後獲利12.24億元、前10月累計93.88億元、年增7%。凱基銀行10月稅後獲利6.02億元，今年前10月稅後獲利58.95億元，相較去年同期47.13億元成長逾2成。統計2子公司前10月合計貢獻獲利152.84億元、年增近13%，成為未來金控發放現金股利的最大支撐。

壽險業務方面，凱基人壽10月新契約保費收入較去年同期成長32%，前10月年增率達23%。凱基人壽結合凱基投信的類全委標的與凱基銀行通路，推出「活利鑫動」投資型保單，預期將大幅推升11月業績表現。同時，為順利接軌IFRS17與ICS新制，凱基人壽將持續推動高價值商品策略，高效累積契約服務邊際（CSM），強化資本韌性與財務結構，為金控長期穩健成長奠定堅實基礎。

