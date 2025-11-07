他年收240萬買蛋殼區透天住很爽 3年後房價腰斬快哭了

許多人因市中心房價太高，選擇郊區置產。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人因經濟考量，選擇郊區置產，卻因通勤時間太長或生活不便而後悔不已。1對年收1200萬日圓（240萬）的日本夫婦，為了孩子選擇市郊獨棟透天，夏天還用充氣泳池讓小孩玩水而開心不已。3年後先生卻因通勤3小時，下班回到家累到無法陪孩子，太太則抱怨逛街不便，2人不滿情緒爆發。更慘的是，房價竟然腰斬，這對夫婦悔不當初。

日媒《The Gold Line》報導，礙於財務負擔，市中心的公寓對許多人來說遙不可及。於是，不少人會安慰自己說：為了家庭或為了空間，最終選擇郊區的獨棟住宅。這對許多家庭來說，不失為一個現實而明智的選擇，但是，也有一些家庭在幾年後才發現這是一個災難性的誤判。

報導揭露真實案例，今年42歲的A先生是年收入1200萬日圓的上班族，原本與太太和五歲的兒子住在公司宿舍，通勤超方便。3年前，隨著孩子漸漸長大，他決定放手一搏，買一棟屬於自己的房子。

A先生希望買在靠近工作地點的公寓，看上一間約1.5億日圓（約台幣3000萬）的房子。儘管他們存下了3000萬日圓（約台幣600萬）的頭期款，貸款申請被拒絕。最終選在郊區買下獨棟房子，夏天甚至可以在院子裡放充氣游泳池讓孩子玩水。這對夫婦也很開心，心想：「當初選擇在這裡買房真是太明智了。」

然而，這種生活方式最終付出沉重的代價。A先生發現每日通勤時間達3小時，早上7點，列車就已經擠滿人。他即將年滿40歲的時候，每天往返３小時的通勤比他想像的要難熬得多，常常趕末班車，還睡不好。疲憊感與日俱增，回家後變得沉默寡言，連陪兒子玩的力氣都沒有。

不僅如此，A先生的妻子因附近很少有家庭養育和家中同齡的孩子，她很難找到朋友或可以隨意交談的人。A先生工作繁忙，她漸漸感到孤獨，連購物也遠不如繁華的市中心那麼令人滿足，加上市郊的課外活動不如市中心豐富，她開始對孩子的教育感到焦慮和擔憂。

這對夫婦對住在郊區越來越後悔，他們覺得，雖然當初選擇這個地區是因為認為適合孩子，實際上並不適合他們。隨著兒子漸漸長大，這對夫妻開始考慮私立中學的入學考試，並商量搬回市中心。

不過，更讓他們驚訝的是現在住的房子的估價，這間房產當初購買時價值5000萬日圓（約台幣1000萬），如今卻只值2500萬日圓（約台幣500萬），2人懊悔不已說：「如果我們當初買了市中心公寓就好了……」就這樣，A先生和太太後悔當初的決定，他們意識到，為了追求寬敞的空間，不僅浪費了時間，還損失財產。

