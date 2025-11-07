中信金前10月大賺673億元創新高 EPS 3.4元

中信金前10月稅後獲利673億元，再創同期新高（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（7）日公告2025年10月份自結盈餘，10月份單月稅後盈餘65.84億元，累計前10月合併稅後盈餘673.43億元，續創歷年同期新高，較去年同期633.89億元年增6%，每股稅後盈餘（EPS）3.40元。

中信金控表示，子公司中國信託銀行10月份存放款業務穩健，財富管理銷售動能強勁，單月稅後獲利47.35億元。今年以來因放款部位提升、淨利差擴大，且財富管理業務動能強健，淨利息及手續費收入均有雙位數成長，累計前10月稅後獲利467.92億元、年增15%，再次寫下歷史新高紀錄。

因10月份台股上揚，子公司台灣人壽持續掌握市場契機，實現資本利得，單月稅後獲利19.18億元。但因今年以來美元匯率貶值6.2%，匯兌損失增加，累計前10月稅後獲利196.58億元，較去年同期的212.31億元下滑7%，所幸保險核心業務持續成長，新契約保費較去年同期增加39%。

