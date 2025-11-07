積極打詐！財金公司參展金融博覽會 刑事警察局也來了

財金公司參與金融博覽會，與財金公司不但與 14 家銀行及電支機構合作，更聯手刑事警察局參展。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕金融科技日新月異，以一支手機不但能搭車購物，還能走跳海外輕鬆血拚，但為兼顧支付安全、防詐阻詐，金融業者無不絞盡腦汁。財金資訊公司參與「2025台北國際金融博覽會」，現場展出多項亮點，包括可發放數位券及現金的「數位金流平台」、「TWQR數位支付」與「TWQR乘車碼」拓展行動生活場景，更有強化阻詐的「金融阻詐聯防平台」、「金融Fast-ID」身分驗證機制，而且聯手刑事警察局參展，展期至11月9日，民眾可至現場體驗最新金融科技。

「2025 台北國際金融博覽會」11月7日起至9日在台北世貿一館展出，今年財金公司不但與 14 家銀行及電支機構合作，現場共同打造多項主題展區，從「數位金流平台」發放數位券及現金、「TWQR數位支付」與「TWQR 乘車碼」拓展行動生活場景；更與「刑事警察局」聯手，展示「金融阻詐聯防平台」強化阻詐及「金融 Fast-ID」身分驗證機制，在現場設置「防詐互動體驗區」，讓民眾在趣味中學習識詐防詐。

打造「金融阻詐聯防平台」 反詐騙

財金公司指出，為響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，財金公司攜手金融機構建置「金融阻詐聯防平台」，除透過風險資訊交換與即時通報機制，強化跨機構聯防能量，更於 7 月 24 日與刑事警察局簽署「金融阻詐聯防」專案合作意向書（MOU），金警聯手攔阻詐騙。

財金公司指出，本次展區與刑事警察局共同設置「識詐文字牆」，邀請民眾化身偵探至「AI 打詐特派員攝影棚」拍照，就能一秒變身「打詐特派大使」，錄防詐短片並分享至社群，有機會獲得限量紀念扭蛋，鼓勵全民共同參與防詐。

推廣「金融 Fast ID」 識別身分零卡關

不少上班族都體驗過，每次跳槽換公司就得再開一次薪轉戶，反覆重新填寫資料、繳交各類證件，臨櫃還得排隊抽號碼牌，現在只要使用「金融 Fast-ID」進行身分驗證，再也不用反覆跑流程、交資料。財金公司建置了「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」，成功實現「一家驗證，萬家通」的跨機構身分識別願景，民眾只需在一家金融機構完成 Fast-ID 註冊，即可在銀行、保險、證券、投信等業者之間一鍵完成身分驗證，讓線上開戶、投保、申貸等業務更快、更安全。

財金公司統計，目前已有合庫、一銀、華銀、兆豐銀、臺企銀、元大銀行、玉山銀、中信銀、永豐銀、群益金鼎證券及全球人壽等11家機構率先加入「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」，後續土銀、王道銀、新光人壽及中租投顧也將陸續加入。

