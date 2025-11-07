振宇五金前3季每股賺2.61元

振宇五金前3季每股盈餘2.61元。（振宇五金提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕振宇五金（2947）董事會今天通過前3季合併營收為17億292萬元，稅後淨利5540萬元，每股盈餘2.61元，較去年同期每股盈餘2.63元微減。

振宇五金同步公告10月合併營收達2億122萬元，年增7.96%；累計1至10月合併營收達19億414萬元，較去年同期成長6.66%。

振宇五金表示，第3季受惠於災後修繕需求及展店效益挹注，營運維持穩健成長，特別是在9月底至10月，振宇五金積極支援花蓮災後修繕設備調度，加上中秋烤肉季及居家整理旺季到來，有效帶動生活五金與居家修繕用品銷售成長。

從產品類別表現來看，災後修繕及居家用品銷售動能強勁，其中「電動工具」類別年增高達37.25%，展現災後修繕需求的強勁力道；「居家用品」與「刀剪園藝」類別亦受中秋節慶與年末修繕帶動，分別年增12.92%與10.06%，均達雙位數成長。

振宇五金表示，隨政府普發1萬元補助政策啟動，預期將進一步推升居家整修、生活五金等剛性需求。

振宇五金也同步啟動「萬元回饋放大術」方案，採線上與線下雙軌模式：全台門市推出「滿千抽千點」活動，並於 ALD Shop 線上商城啟動「滿千送千」折抵回饋。本次共釋出 10萬點數，折抵價值相當於5萬元購物金，可用於後續修繕材料及設備採購，預期對第4季至春節前營運動能帶來正面挹注。

在營運佈局方面，振宇五金持續拓展北部及南部市場版圖，本月1日開設新北三峽店及屏東東港店，全台門市總數達91家。

