黃仁勳參訪台積電3奈米廠 魏哲家南下接待、餐敘吃牛肉火鍋

輝達執行長黃仁勳今下午飛抵達台灣，首度落地台南並前往台積電位於南科晶圓十八廠參訪。（記者王捷攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球人工智慧（A I）晶片霸主輝達執行長黃仁勳今下午飛抵達台灣，首度落地台南並前往台積電位於南科晶圓十八廠參訪，這也是台積電先進製程三奈米主要廠區，台積電董事長暨總裁魏哲家特地南下親自接待，顯見對A I大客戶重視程度，也代表雙方合作關係密切，參訪歷時一個半小時結束後，魏哲家並率業務資深副總暨副營運長張曉強等主管，招待黃仁勳去台南永康知名的劉家莊牛肉爐晚餐，受到民眾熱情歡迎，黃仁勳也來者不拒一一幫民眾簽名留念。

黃仁勳參觀台積電3奈米廠。（民眾提供）

這次是黃仁勳今年第四度來台，上次是八月下旬快閃來台一天，也是專程為台積電而來，除了對台積電主管演講、餐敘，也順便了解六款晶片在台積電設計定案及投產情形，包括三奈米Rubin架構晶片等。黃仁勳受訪指出，因業務非常好，因此，他這次回台灣是要跟台積電朋友們鼓勵，還以中文說「要加油、加油」；他證實明天會去參加台積電運動會，但這已不是「秘密」了，他很高興、覺得非常興奮。

業界傳出，輝達新一代GPU（圖形處理器）產品Rubin等等，都採用台積電三奈米製程打造，Rubin產量將比上一代Blackwell多50％，帶動台積電三奈米產能爆滿，今年底可望陸續產出，將挹注台積電第四季營收。因輝達追加採用台積電三奈米製程訂單，台積電到今年底也會擴增三奈米產能，顯見AI晶片需求強勁，將挹注台積電成長動能強勁。

台積電明天上午將在新竹縣立體育館舉辦盛大運動會，今年特別邀請黃仁勳來台參加，這也是台積電運動會有史以來有國際大客戶跨海來參與，美國、中國、日本、德國等海外廠區都將派代表回台共襄盛舉，但最受矚目仍是黃仁勳與創辦人張忠謀、董事長魏哲家同台，三人也都將分別向台積電員工致詞，魏哲家將循往例發給基層員工特別獎金，去年加碼至2萬元。另據了解，年紀94歲的張忠謀，今年不再繞行運動場問候員工，以避免走路太累。

