谷底盤旋？自行車大廠巨大前3季每股賺2.31元

巨大（9921）集團今天公告第3季每股稅後盈餘0.89元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以捷安特自行車聞名的巨大（9921）集團今天公告第3季合併營收為153.6億元，年減 24.9%；單季毛利率為21.5%，較去年18.5%同期增加3個百分點，稅後淨利3.5億元，每股稅後盈餘0.89元。

累計前3季合併營收為479.6億元，較去年同期下降16.9%；毛利率 19.8%、稅後淨利9.1億元，每股盈餘2.31元，較去年同期每股盈餘5.54元大減。

請繼續往下閱讀...

巨大表示，隨著歐洲需求逐步回暖，集團代工業務前3季銷售維持近20%的成長，表現亮眼；自有品牌方面，歐洲市場亦呈現溫和復甦，儘管各區域表現略有消長，整體趨勢仍逐步回穩。

美國市場受關稅政策及總體經濟影響，消費動能略顯保守；中國市場則因去年同期基期高，營收呈現年減。隨年末節慶來臨,集團將持續靈活調整市場策略，以提升銷售表現。

電動輔助自行車（E-Bike）前3季銷售金額 （OB+OE） 佔巨大集團營收25%，雖然佔比較去年同期略為下降，但銷量仍呈現成長，反映市場需求逐漸回溫，E-Bike 作為中長期主流產品，具備高度成長潛力，集團將持續投入資源，隨新產品陸續上市，預期將進一步帶動自行車市場的成長動能。

展望未來，巨大集團將持續強化營運韌性，靈活應對市場變化，穩健推進各項業務布局，以穩定步伐持續創造價值，回應全球消費者的期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法