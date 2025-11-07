緯穎Q3大賺82.92元創新高 砸139億強化美國製造

緯穎第三季財報今天傍晚出爐，單季合併營收、獲利、基本每股盈餘均倍數成長，並創歷史新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）第三季財報今天傍晚出爐，單季合併營收、獲利、基本每股盈餘（EPS）均倍數成長，並創歷史新高。該公司董事會今日同步通過決議，將為強化美國製造佈局砸下4.5億美元（約新台幣139.46億元）用於美國德州廠房，以及供應墨西哥新承租廠房裝修、先進液冷設備及基礎電力設施所需資金。

緯穎第三季營收達2668.24億元、年增172.8%，稅後淨利為154.11億元、年增143.5%。受惠於經濟規模與營運效率的提升，毛利率為8.8%，營益率為7.3%，稅後淨利率為5.8%，每股盈餘達82.92元，高於去年同期的34.36元。

請繼續往下閱讀...

緯穎今年前三季營收6582.23億元、年增168.7%、稅後淨利為373.27億元、年增137.3%。毛利率為8.7%，營益率為7.2%，稅後淨利率為5.7%。基本每股盈餘為200.85元，高於去年同期的88.38元。累計前三季合併營收、獲利、基本每股盈餘均倍數成長，創歷史新高。

緯穎看好AI及資料中心市場，持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術與產品開發，因應客戶長期需求成長，營運資金需求，本次董事會通過增資子公司Wiwynn Technology Corporation 2.5億美元（約新台幣77.48億元），以及子公司Wiwynn Mexico, S.A. de C.V. 2億美元（約新台幣61.99億元）。

此外，緯穎董事會也將發行第二次海外無擔保轉換公司債，發行總額上限暫定為20億美元（約新台幣619.67億元），發行期間5年，並視市場狀況及公司需求進行發行。

