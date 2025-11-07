TVBS稱賴清德「令經濟部不要再搞綠電」 經部怒斥子虛烏有

經濟部回應賴總統「親令經濟部不要綠電」，此種說法完全子虛烏有。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕網路媒體報導，賴總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」等資訊。經濟部火速回應，此種說法完全「子虛烏有」，經濟部長龔明鑫未曾有接受賴總統任何相關指示，經濟部痛斥，媒體報導應經過查證。

TVBS新聞網報導『幕後／賴清德親令經濟部「不要再搞綠電」2027前重啟核三』，斗大的標題稱賴清德為「連任2028」放棄綠電？內文更提及，『據掌握，賴清德近日親自召見龔明鑫，指示須於2027年前處理好核三重啟事宜，並直呼「不要再搞綠電」。對比賴清德今年5月公開強調「現在我們缺的是綠電，政府會持續推動各項綠能建設」，態度180度轉變。』

經濟部在此報導上架3小時內火速回應。經濟部重申，政府持續推動二次能源轉型、持續推動多元綠能及減碳。

政府部門對於核電的立場也向來一致，就是將在「3個原則與2個必須」的前提下審慎評估重啟核電此議題，台電將依法及電力專業提出評估，預計下個月（12月）會有初步評估結論，也尊重核安會專業審查。相關時程皆依法、依專業辦理，不可能指定時間點。

經濟部說明，台灣推動能源轉型以多元綠能及深度節能為方向，和國際上推動減碳淨零主軸方向相同，同時，也會搭配科技儲能與強化電網韌性，堅定推動綠能發展、努力達成政策目標，以穩定供電與減碳。

