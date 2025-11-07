下週汽油估降0.1至0.2元 柴油擬漲0.1元或不調整

下週國內汽油估降0.1至0.2元，但柴油可能調漲0.1元或不調整。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意！受國際油價下跌影響，下週國內汽油估降0.1至0.2元，但柴油可能調漲0.1元或不調整。

美國公布上週商用原油庫存增加、沙烏地阿拉伯調降12月銷往亞洲原油售價等導致國際油價下跌。中油累算至11月6日的調價指標7D3B週均價為65.37美元，較上週（65.88美元）下跌0.51美元。本週新臺幣兌美元匯率為30.912元，較上週（30.688元）貶值0.224元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.1元，柴油調漲0.1。中油啟動雙平穩措施後，預估下周汽油調降0.1至0.2元、柴油調漲0.1元或不調整。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1或27.2元、95無鉛汽油每公升28.6或28.7元、98無鉛汽油每公升30.6或30.7元、超級柴油每公升25.7或25.8元。最終實際調整金額有待本週日中午12點，以中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

