國際油價慘跌3個月 最糟的還沒來？

國際油價週四（6日）下跌。

〔財經頻道／綜合報導〕投資者考慮潛在的供應過剩，全球最大石油消費國美國的需求疲軟，國際油價週四（6日）下跌，已連跌3個月，而分析師則表示，油價可能會繼續走低，預計2025年底，油價將降至每桶60美元，2026年底將降至50美元。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌17美分或0.29%，收每桶59.43美元。

布蘭特原油期貨下跌14美分或0.22%，收每桶63.38美元。

《路透》報導，由於OPEC+增產，同時非OPEC+產油國的產量也在成長，市場擔憂供應過剩，以截至10月的走勢來看，全球原油價格已連續第3個月走低。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「市場一直被史上最明確的供應過剩問題所困擾，這對價格構成阻力。」

摩根大通（J.P. Morgan）表示，截至11月4日的1年中，全球石油需求增加85萬桶 / 日，低於先前該行預測的90萬桶 / 日，根據報告，美國的石油消費疲軟，高頻指標顯示美國的旅行活動疲弱，集裝箱運輸量也有所下降。

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯為了應對市場供應過剩，將12月對亞洲買家的原油價格大幅下調。隨著OPEC+加大產量，這也進一步加劇油價的下跌壓力。凱投宏觀（Capital Economics）分析師表示，油價可能會繼續走低，預計2025年底油價將降至每桶60美元2026年底將降至50美元。

儘管如此，對於供應中斷的擔憂部分限制了油價的跌幅。兩週前對俄羅斯最大石油公司實施的新制裁，引發市場對供應中斷的擔憂。儘管俄羅斯的盧克石油（Lukoil）在海外業務運作上遇到困難，分析師認為制裁對價格的影響仍有限。

Onyx Capital Group董事總經理蒙特佩克（Jorge Montepeque）表示：「制裁對價格有些影響，但並不大。根據數據，影響應該會更大，但市場仍需說服自己，認為這會帶來更大的影響。」

