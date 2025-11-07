無懼各界質疑 奧特曼：OpenAI今年收入將超過200億美元

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）週四（6日）表示，這家AI新創今年的年收入預計將超過200億美元（約新台幣6204億元），並計劃在2030年實現數千億美元的銷售。

《CNBC》報導，過去幾個月以來，OpenAI大動作與各大科技巨頭合作，簽署超過1.4兆美元（約新台幣43.4兆元）的基礎設施協議，試圖為滿足不斷成長的需求而建立資料中心。如此大規模的資金引發了投資人和業界人士的質疑。

奧特曼在社群平台X撰文表示，公司正在努力為AI驅動的未來經濟建立基礎設施，基於在研究中看到的前景，現在正是投資並真正擴大技術規模的最佳時機。奧特曼補充，大型基礎設施需要相當長的時間才能建成，所以現在就必須開始行動。

OpenAI成立於2015年，最初是一家非營利研究實驗室，但在2022年推出聊天機器人ChatGPT後，已成為全球成長最快的商業實體之一。這家新創公司目前預估市值為5000億美元（約新台幣15.5兆元），但尚未獲利。

OpenAI財務長費萊爾（Sarah Friar）在今年9月受訪時曾表示，OpenAI今年預計將實現130億美元（約新台幣4032.6億元）的收入。

