聯邦銀行攜手微風慈善基金會 連13年助孩童實現耶誕心願

聯邦銀行與聯邦文教基金會攜手微風慈善基金會，舉辦「當微風點亮車站」聖誕點燈公益晚會。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行今（6）日攜手微風慈善基金會於台北車站一樓大廳，舉辦「當微風點亮車站」耶誕點燈公益晚會，這是聯邦銀行攜手微風集團，連續第13年舉辦耶誕公益活動，現場除了點亮巨型耶誕樹，結合「心願寶盒」公益認養活動，號召企業及民眾以行動支持，讓期盼化為真實，一同實現孩子們的耶誕願望。

今晚的點燈活動，由聯邦銀行總經理許維文、微風慈善基金會暨微風集團董事長廖鎮漢、微風慈善基金會創辦人夫人林美瑛、微風集團策略長廖曉喬、交通部政務次長伍勝園、國營臺灣鐵路股份有限公司總經理馮輝昇等眾多貴賓共同參與。

今年的耶誕樹高22公尺，總燈數達6萬顆，設計靈感參考紐約洛克斐勒中心，搭配旋轉木馬造景，整體呈現出童趣與夢幻感受。

聯邦銀行總經理許維文表示，與微風集團攜手舉辦耶誕公益活動今年邁入第13年，每張手寫卡片上的願望看似簡單，但對於物資相對缺乏的小朋友來說，卻可能是最珍貴的夢想，邀請大家一起成為聖誕老人，用實質行動傳遞愛與關懷，讓孩子們美夢成真，度過最快樂的耶誕節。

交通部次長伍勝園也帶頭認養心願寶盒，一圓唐氏症基金會小朋友的耶誕美夢，並由創作歌手盧廣仲擔任圓夢大使，除了邀請各界加入認養心願寶盒的行列，盧廣仲也現場認領心願，親自遞交禮物給台北市視障者家長協會孩童，並現場演唱，滿溢幸福氛圍。

即日起至114年12月1日，民眾可前往微風廣場市民大道入口、微風台北車站二樓的心願牆，或至微風慈善基金會官網觀看小朋友的許願清單並進行認領。聯邦文教基金會「我們益起幸福吧」愛心募款平台，也提供各類弱勢族群、偏鄉教育必要資助，邀請企業及民眾發揮愛心響應捐款行動，讓心意化為助力，為台灣社會注入更多正向力量。



