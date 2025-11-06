台灣ETF規模直逼7兆元 平衡型ETF成市場新亮點

凱基投信攜手凱基證券分析ETF市場。（凱基投信提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股持續刷新歷史高點，即使歷經4月的修正，大盤仍強勢上漲超過2成，ETF資金動能功不可沒。根據凱基證券最新發布的《ETF季報》，截至9月底，台灣ETF市場規模已直逼新台幣7兆元，占基金市場整體規模逾6成5，第3季規模年增16.45%，發行檔數季增13檔，受益人數更增加4.5萬人，其中平衡型ETF加入戰場，成為本季市場亮點。

《ETF季報》指出，全球平衡型（多資產）ETF發展已近20年，目前總規模逾750億美元，主要集中於北美地區；台灣今年下半年也由凱基投信推出首檔平衡型ETF，鎖定美國市場的成長動能，並發行第2檔結合BBB級債與台股25強的平衡型ETF，提供投資人資產配置需求。凱基證券分析，雖然目前台、港、日三地平衡型ETF仍處於萌芽期，但台灣市場規模已超越日本與香港，未來潛力可期。

因新產品助攻，台灣ETF總規模續創歷史新高，成為基金市場近年擴張的主要動能。凱基投信分析，第4季在美國聯準會（Fed）啟動降息循環、10月再度降息一碼後，市場資金動能仍強；美國經濟穩健、消費支出超乎預期，加上Fed預計12月停止縮表，豐沛的資金可望持續支撐風險性資產表現。

此外，基本面同樣提供強勁後盾。凱基投信指出，美國企業在AI浪潮帶動下獲利穩健，預估S&P 500今年獲利成長率達11%，明年上看13.9%。台灣方面，9月出口總額達542.5億美元、年增33.8%，AI與消費電子需求暢旺，電子產業持續帶動出口與台股表現。

展望後市，凱基投信認為，在資金與基本面雙重支撐下，台美股市長線仍具潛力。不過，隨著台美股市頻創新高、Fed主席鮑爾對12月是否降息保留彈性，及美國政府關門等變數，預期市場波動恐加劇。建議投資人以分散布局、分批進場、長期持有等策略，聚焦台美具獲利能見度與資金青睞度的龍頭企業，並以債券配置平衡波動風險，將有助投資人穩健掌握長線報酬。

