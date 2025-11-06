月收1.6萬孝親費不夠花還情勒 75歲阿公遭斷金援悲劇了

一位日本長者收到子女孝親費不僅沒有表達感謝之情，還常常情勒，最終遭斷金援。示意圖，圖中人物與本文無關。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多父母抱著「養兒防老」的觀念，卻常常演變成情緒勒索，造成雙方不愉快。一位75歲的日本電器行老闆因生意難做關掉店面，每月靠著不到6萬日圓年金（約台幣1.2萬）及獨子每月8萬日圓（約台幣1.6萬）的孝親費過日子，卻從沒對兒子表達感激，還常說：「你知道送你上大學要花多少錢嗎？」甚至要求給更多錢，久而久之，兒子心寒，1通電話斷金援，阿公氣罵忘恩負義，仍得面對入不敷出的殘酷現實。

日媒《The Gold Line》報導，6年前，中村和夫（化名，75歲）經營1家小電器行，靠著安裝和維修家用電器勉強糊口，也擁有一批穩定的客戶。然而，隨著網路購物和大型零售商的興起，他的生意越來越難做，最後決定關門。

幾乎沒有任何退休積蓄的中村已喪偶，他說，每月僅靠著不到6萬日圓的國民年金和獨子中村智也（43歲）的孝親費過日子。中村智也年收入約600萬日圓（約台幣120萬），他和同樣工作的妻子以及兩個孩子一起生活。中村說，每個月會收到智也寄來的8萬日圓孝親費。

然而，中村從未對兒子的孝親費表達感激，反而總是說：「你知道送你上大學要花多少錢嗎？」。如果孝親費稍微延遲，中村就會立刻打電話問兒子：「這個月什麼時候到？這不是工作忙碌的藉口。」儘管如此，他的兒子還是繼續寄錢，中村也勉強維持生活。

然而，隨著物價上漲，中村覺得兒子寄的錢不夠用，有一天他打電話給兒子說：「現在什麼東西都這麼貴，我根本過不下去，你再寄點錢給我吧。」

智也的回答卻徹底改變中村的人生。他說：「爸，我不能再寄錢給你了，從下個月開始，你得自己想辦法。我很感激你把我養大，但我不想再跟你有任何瓜葛，別再打電話給我了。」智也養孩子開銷不小，每月寄8萬日圓給老爸也是負擔。更何況，中村還理所當然要求增加孝親費，讓智也很心寒。

聽到兒子要斷金援，中村氣到發抖大吼：「什麼？你想拋棄父母嗎？你們這些忘恩負義的人！」。但電話突然掛斷了，他喃喃自語：「我把你養大……」，卻得不到回應，只有面對入不敷出的現實、不知所措的沮喪，以及無人關心的孤獨。

報導提醒，如果你把養育孩子當作「借貸」關係，那麼愛就會變成負擔，表達「謝謝」和「我們感謝你的幫助」這樣簡單的話也很重要。在中村的例子中，他失去的不只是金錢，如果他表達感恩的心，或許結局就不會如此慘烈。

