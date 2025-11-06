金控公開收購採全現金＋持股須超過25％ 11月下旬上路

金管會修正「金控投資管理辦法」共有7大重點。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕為使金融併購法規與實務接軌，金管會修正「金控投資管理辦法」共有7大重點，包括「金控公司首次投資公開發行公司，應以現金作為對價」、「首次投資的持股比率門檻提高至25%以上」、「公開收購條件在未經主管機關核准前不得對外公開」等；金管會強調，該辦法預計1到2周上路、也就是11月下旬。

為使相關法規更符合金融市場併購實務運作、並健全市場秩序，參考國內外市場併購實務案例經驗，金管會提「金融控股公司投資管理辦法」修正草案，並於今年7月31日召開公聽會聽取專家學者及金控業者寶貴意見，相關草案已完成法規預告，並經參酌外界相關意見後再次修正，將於近日完成法制作業程序進行發布。

請繼續往下閱讀...

銀行局副局長王允中表示，本辦法的預告期間，由於專家學者考量董事會實務運作與公司治理程序，因此，建議刪除原條文中有關金控公司首次投資金控公司、銀行、保險公司及證券商，「應取得被投資事業董事會不反對之決議」，以及修正應備書件等意見，金管會均予參採，納入本次修正條文中。

王允中說，本次修正的目的是讓法規更符合併購實務，減少整併過程的不確定性，其中，要求公開收購持股比重，第一次就要達到25%，也就是首次持股就能達標，這樣可以避免萬一吃不下或退場的窘境。

其他規定還有為精簡條文，刪除與現行法規重複之規定，具體措施包括：首次投資金融控股公司、銀行、保險公司及證券商應取得控制性持股，並提出合理可行之財務及資金籌措規畫、公開收購行為以現金為之、申請投資時之雙重槓桿比率得就所申請投資案，提供具體明確之規畫及承諾，於完成投資之日起一年內符合法定標準之例外規定，另刪除須符合大股東適格性條件之規定。

主要修正條文內容共有7條，包括：

1、首次投資應以現金為對價：金控公司首次投資公開發行公司時，應以現金作為對價，以避免股價波動影響股東權益。

2、持股比率須逾25%：首次投資金融機構的持股比率門檻，從10%提高至25%以上，以回歸《金融控股公司法》有關控制性股權的定義。

3、簡化應備書件：投資時應提出的書件，修正為僅需提出「具合理性及可行性」的計畫。

4、提供雙重槓桿比率 （DLR） 調整期間：給予併購案緩衝期，使DLR在一定期間內可高於125%的限制。

5、強化董事會決策品質：引入審計委員會與獨立專家的意見，強化董事會決策的獨立性與專業性。

6、限制公開收購資訊發布：公開收購條件在未經主管機關核准前，不得對外公開，以避免股價劇烈波動或市場炒作。

7、否決案件一年內限制：若併購案遭金管會否決，一年內不得再次申請同一被投資事業。

王允中指出，金控公司投資之管理規範，自2002年首次訂定以來，歷經多次沿革與修正；本次修正目的，主要是考量符合併購實務運作並減少整併過程中之不確定性，加速整併個案之完成，建構健全之併購環境。

此外，針對玉山金控昨天宣布收購三商美邦人壽，王允中表示，新法上路後，也不會影響未來重大訊息公布的時間，公告時點回歸到證交所的規定；他強調，玉山金併購三商壽為換股案，並非適用此次修法的公開收購辦法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法