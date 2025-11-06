美國勞工首長訪台 與勞長洪申翰商討勞動政策議題

勞動部長洪申翰（右4）與美國聯邦暨各州勞工行政官員團成員合影。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國聯邦暨各州勞工行政首長訪問團來台拜訪勞動部，勞動部部長洪申翰今日上午接見維吉尼亞州、蒙大拿州、北卡羅萊納州及北達科他州等勞工行政機關首長，共同針對勞動事務交流意見。

洪申翰致詞時表示，「美國勞工行政官員協會」（National Association of Government Labor Officials, NAGLO）是由美國各州勞工行政首長所組成的協會團體，臺灣勞動部為唯一國際會員，我國每年均派員出席年會，在此特別感謝 NAGLO長期以來對臺灣的協助與支持，共同建構臺美勞動事務重要的交流平臺。

洪申翰強調，勞動部每兩年都會邀請NAGLO、各州及聯邦政府勞工行政高階官員組團訪臺，透過實地交流與政策對話，使臺美雙方能就勞動政策趨勢及重要議題深入交換意見，進一步瞭解彼此勞動法規、制度設計及施政規劃的最新發展。此一互訪機制有助於臺美雙方針對新科技對勞動市場的挑戰，共同思考相應對策，也讓臺灣能積極參與國際勞動政策討論。相關的經驗，都是我國推動勞動政策的重要參考依據。

勞動部表示，本次訪問團來臺期間，特別安排拜會勞動部各業務單位及所屬機關，針對「新科技對就業的影響」、「職業訓練與促進就業」議題，召開座談會由政務次長黃玲娜主持，分享臺美雙方的現況與對策，訪問團也將參觀多元就業輔導單位，瞭解我國如何協助身心障礙者及就業弱勢者在地就業，期望能讓美方深入認識臺灣的勞動政策發展與執行成果，並強化臺美勞動事務的夥伴關係。

