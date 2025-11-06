TPK跨入半導體！砸58億取得奕力23.83％股權

TPK跨入半導體！砸58億元取得奕力23.83%股權。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）今日董事會通過與東博資本 （MagiCapital）及仲方資本（Achi Capital）簽訂股權轉讓契約，取得其所屬及關聯共7間境外子公司全部股權，進而間接持有奕力-KY（6962）普通股117萬321,875股，佔該公司總發行股數之23.83%。總交易金額為新台幣5807萬432,813元，換算奕力每股交易價格為新台幣49.5元。

宸鴻表示，此次股權轉讓案將全數以等值美金於境外交易，預計於2026年1月完成全部股份之轉讓程序。待交易完成後，宸鴻將成為奕力之最大股東，並取得三席董事席位，現任法人董事梁公偉董事長及陳泰元總經理均將留任。

請繼續往下閱讀...

宸鴻董事長江朝瑞表示，宸鴻多年來專注於觸控技術之研發與製造，但由於技術演變以及產業已趨成熟，使公司成長動能受限，故近年來積極尋求轉型機會。這次藉由投資奕力科技之契機，得使宸鴻正式進入半導體產業。

江朝瑞說，由於AI及消費性電子產品持續演進，半導體產業之持續成長可期。奕力為顯示器驅動IC領導廠商，在梁公偉董事長及陳泰元總經理的帶領下，具備堅實技術能力與深厚穩固之客戶關係，未來將可與宸鴻的核心競爭力深度結合，發揮最大綜效。宸鴻未來將與由梁董事長帶領團隊緊密配合，並將持續注入資源，以奕力為基礎，開啟半導體事業新版圖。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法