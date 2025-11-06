納管！經部：12月起進口特定無人機須獲同意

經濟部公告無人機進口將納管。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕為加強遙控無人機源頭管理，確保飛航安全與國防安全，經濟部公告，自今年12月1日起，進口特定類別無人機須依規定檢附主管機關同意文件。相關規定已公告增列於「海關協助查核輸入貨品表」，並新增輸入規定代號「617」。

經濟部表示，此次調整是配合交通部民航局推動「遙控無人機管理規則」檢驗及登錄制度同步上路，涵蓋貨品分類編號CCC8806.21.00.00-5「其他無人機，僅供遙控飛行，最大起飛重量不超過250公克」等14項貨品。

經濟部指出，未來進口遙控無人機，須依規定檢附民航局核發的同意文件；若為軍用遙控無人機，則須取得國防部核發的同意文件。

另外，為與「遙控無人機管理規則」之檢驗及登錄施行日期同步，訂於今年12月1日生效。

根據民航局說明，主要建立無人機產品從源頭至使用端的全程管理機制，以確保產品安全、避免不當用途，並與國際管制趨勢接軌。

經濟部補充，本案依據《貨品輸入管理辦法》第8條第1項，以及民航局於2025年5月2日與10月16日來函辦理。

