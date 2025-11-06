自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

納管！經部：12月起進口特定無人機須獲同意

2025/11/06 20:16

經濟部公告無人機進口將納管。（資料照）經濟部公告無人機進口將納管。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕為加強遙控無人機源頭管理，確保飛航安全與國防安全，經濟部公告，自今年12月1日起，進口特定類別無人機須依規定檢附主管機關同意文件。相關規定已公告增列於「海關協助查核輸入貨品表」，並新增輸入規定代號「617」。

經濟部表示，此次調整是配合交通部民航局推動「遙控無人機管理規則」檢驗及登錄制度同步上路，涵蓋貨品分類編號CCC8806.21.00.00-5「其他無人機，僅供遙控飛行，最大起飛重量不超過250公克」等14項貨品。

經濟部指出，未來進口遙控無人機，須依規定檢附民航局核發的同意文件；若為軍用遙控無人機，則須取得國防部核發的同意文件。

另外，為與「遙控無人機管理規則」之檢驗及登錄施行日期同步，訂於今年12月1日生效。

根據民航局說明，主要建立無人機產品從源頭至使用端的全程管理機制，以確保產品安全、避免不當用途，並與國際管制趨勢接軌。

經濟部補充，本案依據《貨品輸入管理辦法》第8條第1項，以及民航局於2025年5月2日與10月16日來函辦理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財